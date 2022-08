To je najbolj osovraženi moški na spletu v tem trenutku: noro, kaj je storil

Hunter Moore je leta 2010 ustanovil pornografsko spletno stran za maščevanje IsAnyoneUp.com, ki je vsakomur omogočala anonimno nalaganje fotografij golote.

Od domnevno mladoletnih deklet do članov glasbenih skupin je bilo napadenih na stotine ljudi, saj so njihove slike delili na spletu skupaj s povezavo do profilov na družbenih medijih.

Moore se je takrat kar sam oklical za »profesionalnega uničevalca življenj«, ljudi na spletnem mestu pa je spodbujal, naj v razdelku pod vsako fotografijo pustijo »najslabše komentarje«.

