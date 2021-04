To je moški, ki trdi, da je nezakonski sin princa Charlesa in Camille Parker (FOTO)

Charles v Avstralijo, Camilla izginila

Kaj je res in kaj ne?

Avstralski inženir(55) pravi, da je sin princain. Trdi, da je bil spočet, ko je Charles štel komaj 17 let, Camillapa 18 let. Posvojila naj bi ga družina, ki je bila povezana s kraljevo. Njegove trditve in domnevni dokazi, s katerimi želi prepričati britansko in svetovno javnost, da je kraljeve krvi, odmevajo po svetu. Britanski The Sun pa preverja, katere izmed njegovih trditev bi lahko sploh držale in katere so povsem iz trte izvite.Simon je bil rojen 5. aprila v Gosportu v bližini Portsmoutha. Simona sta pri 18 mesecih posvojila starejša zakoncain. Trdi, da sta bila njegova stara staršainzaposlena kot kuharica in vrtnar kraljicein princa. Pravi tudi, da sta mu stara starša večkrat povedala, da je prav on Charlesov in Camillin otrok. »Nista namigovala na to, to sta mi povedala naravnost.« Simon je zato vložil zahtevo na sodišče, saj želi z DNK-analizo dokazati, da njegove trditve držijo. Charles in Camilla se na njegove trditve nista odzvala.Simon trdi tudi, da je njegov dedek Ernestprejel nagrado za služenje kraljevi družini, a ga Britanci niso našli na nobenem izmed seznamov.Eden izmed dokazov, da je Simon njun nezakonski otrok, naj bi bilo dejstvo, da je Camilla leta 1965, potem ko se je zbližala s Charlesom, za osem mesecev dobesedno izginila. Simon trdi, da so zato Charlesa poslali v Avstralijo, Camilla pa je dobesedno izginila iz javnosti. Pravi tudi, da se spominja druženja s posvojitelji in z neko žensko, za katero je prepričan, da je bila Camilla, medtem ko naj bi zunaj čakali varnostniki kraljeve družine.Simon trdi, da sta se Charles in Camilla spoznala na pogrebu. Takrat je imel Charles 16 let, a nikjer ni podatkov, da bi se tam res srečala. Britanski mediji so izbrskali Camilline fotografije iz leta 1965 in 1966 in na nobeni izmed teh fotografij ni videti noseča. Bolj verjetno je, da sta se spoznala leta 1970 na eni izmed polo tekem, poročila pa sta se leta 2005. Še pred tem je bila Camilla poročena zAvstralec trdi tudi, da njegov rojstni list ni pristen, saj menda več kot deset let v tisti bolnišnici ni bil rojen noben otrok. Pravi tudi, da sta imeni staršev na rojstnem listu izmišljeni in da so posvojitveni papirji napisani z mamino pisavo. Ali to drži, ni jasno, saj Simon do zdaj ni želel razkriti, kateri imeni sta zapisani na rojstnem listu.Da bi dokazal, da je res nezakonski sin bodočega angleškega kralja, je že večkrat objavil fotografije, s katerimi dokazuje podobnost. Pravi, da je bil v šoku, ko je prvič videl primerjavo. Na očitke, da ima on rjave oči, Charles in Camilla pa modre, odgovarja, da so mu barvo oči spremenili že kot otroku.Pravi tudi, da je princesavedela za njegov obstoj in da je tik pred smrtjo želela to novico razkriti. »Takrat je bilo veliko govoric o kraljevi družini in moj obstoj je bil ena izmed teh govoric. Mislim, da je Diana začela prihajati do odgovorov in da je želela razkriti resnico,« je dejal po poročanju The Suna.