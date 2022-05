To je Melania dejala o vrnitvi: Nikoli ne reci nikoli

Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump je v pogovoru za televizijo Fox News dejala, da je rada skrbela za Belo hišo, ki je bila nekaj časa njen dom. Na vprašanje, ali se bo morda tja kdaj še vrnila, pa je odgovorila z besedami »nikoli ne reci nikoli«.

V intervjuju je Melania sicer spregovorila o svoji pobudi za pomoč otrokom iz rejniških družin in dejala, da je že navajena kritik in da se nanje ne ozira več, temveč skuša pomagati ljudem. »Tiste, ki me kritizirajo, bi rada spodbudila, naj raje pomagajo otrokom in se morda celo pridružijo moji pobudi Foster the Future.« Omenila je tudi, da se ukvarja s kriptovalutami oziroma nezamenljivimi žetoni (NFT) in del izkupička od njihove prodaje namenja za izobraževanje otrok iz rejniških družin. Posebej se osredotoča na tiste otroke, ki postajajo prestari za rejniški sistem.

Glede modne revije Vogue, ki Melanie ni nikoli dala na naslovnico, je dejala, da se ji zdi takšna odločitev pristranska. Na naslovnici te priznane revije sta se namreč med drugim znašli nekdanji prvi dami Hillary Clinton in Michelle Obama, ki je bila na naslovnici kar trikrat. »Američani in vsi drugi lahko vidijo, da so pristranski. To, da nisem bila nikoli na naslovnici, je njihova odločitev. Sama imam pomembnejše delo, ki sem ga tudi opravljala v Beli hiši.«

Melania je dejala še, da je trenutno pomanjkanje mleka v prahu za dojenčke v ZDA posledica slabega dela sedanjega vodstva ZDA.