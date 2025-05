To je kralj Karel III. prepovedal uporabljati

Anne Simmons, ki je več kot deset let delala kot sobarica in čistilka v palači Buckingham je za portal PlumbWorld povedala, da je kraljevo gospodinjstvo res dobro založeno z različnimi čistilnimi sredstvi, je pa nekaj iz te kategorije strogo prepovedano in tega v palačah nikoli ne boste našli.

Po njenih besedah je kralj Karel III. osebno prepovedal uporabo vlažilnih robčkov, povzema express.co.uk.

Zakaj jih kralj ne mara?

»Obstajata vsaj dva razloga za to. Prvi je, ker lahko poškodujejo vodovod, kajti čeprav na njihovi embalaži piš, da so razgradljivi, ne razpadejo kot toaletni papir.

V preteklosti se je že zgodilo, da so povzročili velike težave v kopalnicah palač, kar je zahtevalo v draga popravila.

Drugi razlog je ekološkega ozadja: robčki so škodljivi za okolje, kralj pa je znan po svoji zavezanosti k varovanju planeta,« je pojasnila Anne.

Namesto robčkov osebje uporablja krpe iz blaga za večkratno uporabo, kar je zmanjšalo tudi stroške vzdrževanja.

Kaj je še prepovedano?

V kraljevi kuhinji je prepovedana uporaba jeklene volne in grobih gobic.

»Jasno nam je bilo povedano, da se moramo jekleni volni izogibati za vsako ceno. Čeprav dobro očisti trdovratno umazanijo, lahko poškoduje razkošne površine iz marmorja in granita, ki jih je v kuhinji veliko,« je pojasnila Simmons.

Namesto tega osebje uporablja mehke krpe iz mikrovlaken, ki ne poškodujejo dragocenih površin.