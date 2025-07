To je bil najljubši zajtrk princese Diane, jedla ga je vsak dan

Nekdanji kraljevi kuhar Darren McGrady je razkril recept za zajtrk, ki je pokojno princeso Diano tako navdušil, da ga je jedla vsak dan. McGrady, ki je delal za britansko kraljevo družino od leta 1982 do 1997, je bil njen osebni kuhar v Kensingtonski palači, zdaj pa je z oboževalci prinese ljudskih src in britanskih kraljevih delil recept za t. i. nočno ovseno kašo, oziroma ovseno kašo, ki jo pripravimo zvečer in jo čez noč pustimo v hladilniku.

Ta zajtrk je med zagovorniki zdravega življenjskega sloga in tistimi, ki jih zjutraj vedno zmanjkuje časa, postal izredno priljubljen pred nekaj leti, princeso Diano pa je navdušil že leta 1993.

McGrady je pojasnil, da je princesa Diana odkrila to jed med obiskom švicarske klinike, kjer so ji postregli neke vrste musli, ki ga je izumil švicarski nutricionist. Diana je bila navdušena tako nad okusom kot tudi zdravimi sestavinami tega švicarskega zajtrka, zato je recept odnesla s seboj v Anglijo in ga posredovala McGradyju, ki je moral to kašo odtlej pripravljati vsak dan. Diana je bila sicer znana po izredno zdravem življenju. Uživala je veliko zelenjave in polnozrnatih izdelkov ter stročnic, trikrat na teden pa se je potila v telovadnici.

Recept za nočno ovseno kašo, nekateri ji pravijo tudi ovsena kaša »čez noč«, je preprost, a hranljiv obrok, ki vključuje ovsene kosmiče, Diana jih je imela najraje namočene v sveže iztisnjenem pomarančnem soku, namočimo pa jih lahko v skorajda karkoli – mleko, rastlinski napitek, vodo, tekoči jogurt, …, nato pa jih čez noč pustimo v hladilniku. Zjutraj lahko primešamo grški jogurt, med, sveže sadje ali druge dodatke po želji in uživamo.