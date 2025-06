To bo doletelo Toma Cruisa in Dolly Parton

Akcijskega filmskega zvezdnika Toma Cruisa in pevko Dolly Parton bo letos doletela posebna čast; prejela bosta častna oskarja za posebne dosežke, je sporočila hollywoodska filmska akademija.

Dobitnika bosta zlati kip prejela na letni podelitvi nagrad Governors Awards, ki se bo odvijala novembra.

Tom Cruise, ki trenutno osvaja s filmom Misija: Nemogoče – Zadnje maščevanje, je bil za nagrado izbran zaradi desetletij predanega igralskega dela.

Za oskarja je bil nominiran trikrat. Dvakrat za najboljšega igralca, in sicer v filmih Rojen 4. julija in Jerry Maguire ter enkrat za najboljšo stransko vlogo v filmu Magnolija, vendar kipca nikoli ni osvojil.

Dolly Parton, country glasbena ikona in igralka, je bila za oskarja za najboljšo pesem nominirana dvakrat: za pesem v filmu Od devet do pet in v filmu Transamerica.

Kot prejemnika častnega oskarja se jima bosta pridružila še koreografinja Debbie Allen in scenograf Wynn Thomas.

»Letošnja podelitev Governors Awards bo počastila štiri legendarne osebnosti, katerih izjemne kariere in predanost naši filmski skupnosti še naprej puščajo neizbrisen pečat,« je dejala predsednica Akademije filmskih znanosti in umetnosti Janet Yang.

Dolly Parton bo poleg častnega oskarja prejela tudi humanitarno nagrado Jean Hersholt.

Yangova je povedala, da country zvezda s svojo neomajno predanostjo dobrodelnemu delu pooseblja duh nagrade.

Fundacija Imagination Library, ki jo je ustanovila Partonova, je po njenih podatkih v zadnjih 30. letih otrokom zagotovila več kot 284 milijonov brezplačnih knjig, piše The Mirror US.