To je Ana, ki v bikiniju obračunava s političnimi tekmeci (FOTO)

Najboljši dokaz, kako daleč od stvarnosti so nekateri ljudje v Srbiji, je morda Ana Grozdanović, članica glavnega odbora Socialistične partije Srbije, koalicijske partnerice Vučićeve SNS. Medtem ko v srbskih mestih že več dni potekajo ulične demonstracije, članica stranke notranjega ministra Ivice Dačića z bazena, plaže ali drugih eksotičnih lokacij komentira politične dogodke, pogosto zelo pomanjkljivo oblečena, je navedel Jutarnji list.

Gvozdanovićeva je tako znova obračunala s svojimi političnimi nasprotniki in vsemi, ki ji ugovarjajo. »In to, da grem pred hiše svojih koalicijskih partnerjev – kaj je problem? Preveč ste se igrali, počutite se pomembne, ampak prava lekcija je, da se vprašate – ali ste res borci, ko ste ena na ena? Na to si najprej odgovorite sami. Pomembno je, da to razumete in veste – ne mislim nič slabega, ampak to je realnost, ki jo morate razumeti,« je zapisala v objavi, ki sicer ni več vidna na njenem Instagramu.

Grozdanovićeva je dodala, da je imela že pred vstopom v politiko dobre odnose z ljudmi z ulice. »To so moji prijatelji, fantje, ki znajo delati napake, in ko delajo napake - gredo v zapor. Ampak delajo napake, da zaslužijo denar, ne pa da delijo ljudi in uničujejo državo. To so resni domoljubi in častni ljudje, za katerimi ne stojijo nobene nevladne organizacije. Ne skrivam jse - sedim z njimi in kosim v restavraciji v javnosti,« je pojasnila.

Ostro je kritizirala tiste, ki napadajo policijo in nato zahtevajo posredovanje Bruslja proti Srbiji. »To je lažni pogum in čista izdaja,« je dejala.