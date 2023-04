Titov vnuk praznoval abrahama, takšen je videti (FOTO)

Vnikinja Josipa Broza Tita Saša Broz je na družbenih omrežjih objavila fotografijo s svojim bratom Andrejem Brozom. »50 let je minilo, kot bi mignil ... Uspešen, pameten, duhovit in skromen. Rekla bi, dobri geni, Andrej. Rada te imam do neba in nazaj,« je zapisala Saša in razkrila, da je Titov vnuk praznoval abrahama. Objavila je tudi njuno skupno fotografijo.

Andrej je po pisanju Indexa diplomiral na eni od moskovskih univerz. V primerjavi s svojo starejšo sestro, je manj znan v medijskem prostoru in svoje zasebno življenje ne deli z javnostjo.

Saša je nedavno objavila tudi fotografijo s hčerko Saro, Titovo pravnukinjo, ki je pred letom dni spremenila priimek. Očetov priimek Zidarić je zamenjala za priimek svoje prababice Herthe Haas, ene od petih žena Josipa Broza Tita.