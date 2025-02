Tiskovni predstavnik je prevzel krivdo: »Ne valižanska princesa, jaz sem kriv.«

Skoraj ni predstavnika te branže, ki ne bi izrazil nezadovoljstva. Vsi, predvsem pa britanski oblikovalci so se nameri uprli, saj je tako imenovan Kate učinek – pojav, ko se oblačila, ki jih nosi princesa, v hipu razprodajo – zanje z vidika posla neprecenljiv.

»Prejšnji teden sem prejel številna vprašanja na to temo. Naj pojasnim: izjave, ki so se pojavile, so bile moje, ne princesine, zato jih ne bi smeli pripisovati neposredno njej.