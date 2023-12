Timothée Chalamet je imel vokalnega trenerja

Ameriško-francoski igralec Timothée Chalamet je za vlogo Willyja Wonke v prihajajočem filmu Wonka najel vokalnega trenerja, da bi se čim bolje pripravil na vlogo, v kateri sta se v preteklosti preizkusila legendarni Gene Wilder in Johnny Depp.

Chalamet v novem filmu igra mladega Willyja Wonko, junaka istoimenske knjige britanskega pisatelja Roalda Dahla, zgodba pa govori o njegovih začetkih, preden je odprl slovito tovarno čokolade.

Gene Wilder (desno) še vedno velja za najboljšega Willyja Wonko doslej. FOTO: Cover Images

Pred ekipo je bila težka naloga

»Bilo je precej zastrašujoče, saj je Willy Wonka priljubljen junak, ljudje pa so zelo občutljivi za junake, ki jih imajo radi, in skeptični do hollywoodskih rimejkov znanih filmov. A mislim, da smo nalogo dobro opravili. Zelo sem zadovoljen s filmom,« je Chalamet povedal na svetovni predpremieri filma v londonskem gledališču Royal festival Hall.

Sedemindvajsetletni igralec, ki se je izkazal že v vrsti najrazličnejših zahtevnih vlog, med drugim v vlogi Paula Atreidesa v filmu Denisa Villeneuva Dune: Peščeni planet in mladega Elia v filmu Pokliči me po svojem imenu Luca Gaudagnina, je za Wonko delal z vokalnim trenerjem Ericom Vetrom, ki je sodeloval že s številnimi glasbenimi zvezdniki, kot so Ariana Grande, John Legend in Katy Perry. »Veliko sva vadila, veliko sem se naučil od Erica Vetra, veliko sem delal,« je povedal o svojih pripravah na glasbene dele filma.

Chalamet se je izkazal tudi z vlogo Paula Atreidesa v filmu Dune: Peščeni planet, narejenem po klasičnem znanstvenofantastičnem romanu Franka Herberta. FOTO: Warner Bros

Originalni film Willy Wonka in tovarna čokolade iz leta 1971 velja za enega najboljših družinskih filmov vseh časov.

Zgodba o ekscentričnem čokoladarju

Film prikazuje mlajšega Willyja Wonko, ki se po več letih na morju znajde v izmišljenem mestu, kjer delajo najboljši čokoladarji na svetu. Wonka bi tudi sam rad odprl svojo prodajalno čokolade, a da bi uresničil sanje, se mora postaviti po robu močnemu čokoladarskemu kartelu. Pri tem spozna mlado osirotelo deklico in nenavadno majhno bitje z oranžno kožo in zelenimi lasmi Oompa Loompo, ki ga igra Hugh Grant.

Wonko je režiral Britanec Paul King, ki je zaslovel s filmoma o medvedku Paddingtonu. »Želeli smo posneti film, ki bi primerno dopolnil zgodbo iz klasičnega filma z Genom Wilderjem,« je povedal King. »Roald Dahl je za seboj pustil dosti namigov, kaj je počel Willy Wonka, preden je odprl svojo tovarno čokolade. Prepričan sem, da smo ustvarili nekaj, na kar bi bil ponosen tudi Dahl,« je dodal Simon Farnaby, ki je s Kingom napisal scenarij. Wonka se bo v kinodvoranah začel predvajati decembra.