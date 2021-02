Tim Robbins se ločuje od svoje skrivne žene

Ljubezni med Timom in Gratielo je konec. FOTO: Tristan Fewings/Getty Images

Zvezdnikova sinova, danes 31-letni Jack Henry in tri leta mlajši Miles, sta približno istih let kot njuna očitno nesojena mačeha Gratiela.

Skrivna poroka

V filmu Kaznilnica odrešitve je bil odličen. FOTO: Press Release

Skoraj četrt stoletja se je oskarjevcainomenjalo v eni sapi. Ne le ker sta se z zlatim kipcem igralske odličnosti zavihtela v elito hollywoodskih veljakov, pač pa tudi, ker sta veljala za enega trdnejših zvezdniških parov. Njuna ljubezen je namreč 23 let kljubovala času in skušnjavam, kljub temu da nista nikoli zakorakala pred oltar. Ali pa morda prav zaradi tega. »Menila sem, da se kot par ne bova jemala za samoumevnega, če se ne bova poročila,« je razmišljala Susan. A dognala, da poročna listina na to ni imela nikakršnega vpliva. Po 23 skupnih letih, v katerih sta se jima rodila sinovain, je bilo vsega konec. »Nisem si mislila, da se bo to kdaj zgodilo. A morda je bistvo odnosov, da imaš otroke,« se je leta 2009 tolažila Susan, a priznala, da njeno srce ob koncu ljubezni preplavlja žalost. Česar pa vseeno ni predolgo objokovala, saj je že nekaj mesecev pozneje, pisalo se je leto 2010, našla uteho v objemu kar 31 let mlajšega žrebca.Podobno, čeprav precej pozneje, pa je vnovič zacvetelo tudi Timovo ljubezensko življenje, ki mu je kri po žilah pognala danes 33-letna. Kdaj, ni povsem jasno, a hollywoodskemu zvezdniku naj bi se srce zanjo ogrelo pred tremi leti. Tako močno, da naj bi ji celo nataknil poročni prstan, česar s Susan nikoli ni storil. A je zdaj dognal, da poroka ni zagotovilo za trajno ljubezensko srečo, saj je, še preden je vest o njegovi poroki prišla v javnost, že vložil ločitveni zahtevek. Prav ta pa je razkril, da se je enkrat v preteklih treh letih poročil.Susanina ljubezen s precej mlajšimse je iztekla leta 2015, leto pozneje pa naj bi se Timove poti križale s temnolaso Romunko Gratielo. Mlada lepotica je tedaj namreč začela delati v igralčevi neprofitni organizaciji The Actor's Gang, njuno poklicno sodelovanje pa je sčasoma postalo bolj osebne narave. Najverjetneje nekje na začetku leta 2018, ko se je oskarjevec z Gratielo tudi prvič pokazal na rdeči preprogi, leto pozneje, predlanskega decembra, pa so ju radovedni paparaci ujeli tudi na igri hokeja, pri čemer so se golobčkoma pridružili tudi Timov sin Miles, igralčeva neuradna posvojena hči, ki se je Sarandonovi rodila v razmerju z italijanskim filmarjem, ter Evina otroka, Timova »vnuka«. Precej družinsko srečanje torej, morebiti celo v čast zvezdnikovi skrivni poroki.Kdaj sta se poročila, vedo le onadva in verjetno peščica izbrancev. Podobno pa vesta tudi le Tim in Gratiela, kje se jima je zalomilo, da je oskarjevec zdaj zagnal ločitveno kolesje.