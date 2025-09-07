Tik pred 24. rojstnim dnem jo je ubila prijateljica

Letos mineva 30 let, odkar je svet izgubil Seleno Quintanilla Pérez, pevko, znano tudi kot mehiška Madonna.

Pri 18. letih je izdala debitantski album Selena, s katerim se je povzpela med zvezde. Kasneje je posnela še nekaj albumov in že pri 23. postala svetovno priznana estradnica.

Čeprav je imela izjemen pevski talent, njena kariera ni bila omejena le na glasbo. Ukvarjala se je še z manekenstvom, oblikovanjem oblačil in je pod svojo blagovno znamko odprla več butikov.

Cvetelo je tudi njeno zasebno življenje: leta 1992 se je poročila, s kitaristom svoje skupine Chrisom Pérezom.

Vse je bilo popolno, dokler v njeno življenje ni vstopila Yolanda Saldívar, tista prijateljica, ki jo je Selena zaposlila kot vodjo enega izmed svojih butikov. Kmalu so se začele težave.

Zaposleni so pevko in njenega očeta Abrahama Quintanillo mlajšega nenehno opozarjali, da je Yolanda problematična, vendar ji je Selena slepo zaupala in jo celo povišala: postala je predsednica njenega kluba oboževalcev.

Leta 1995 so se člani kluba pritožili Seleninemu očetu, da niso prejeli tistega, kar jim je bilo s plačilom članarine obljubljeno.

Abraham je začel raziskovati in odkril, da Yolanda njegovi hčerki krade. Izvajalka je šele tedaj začela verjeti opozorilom in jo poklicala na soočenje v motel.

Med sporom, ko je Selena zapuščala prostor, je Yolanda iz torbice potegnila pištolo in jo ustrelila v hrbet. Pevki je uspelo priti do recepcije in povedati, kaj se je zgodilo, a čeprav je reševalno vozilo prišlo hitro, operacija v bolnišnici Corpus Christi Memorial ni bila uspešna.

Ustreljena je umrla približno uro in pol po strelu.

15. oktobra leta 1995 je bila Yolanda Saldívar obsojena zaradi umora. Trdila je, da je šlo za nesrečo, vendar je bila spoznana za krivo in obsojena na dosmrtno ječo.

Kazen 30 let prestaja v zaporu v Teksasu. Njena prošnja za pogojni izpust je bila zavrnjena, naslednjo priložnost bo imela 2030.

Selena tudi po smrti za mnoge ostaja navdih. Leto 2020 je Netflix posnel o njej posnel serijo, kjer jo je upodobila Christian Serratos.

Leta 1997 je bil posnet biografski film z Jennifer Lopez v glavni vlogi.