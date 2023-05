Tik pred rojstnim dnem umrl Ray Stevenson

Severnoirski igralec Ray Stevenson je moral biti v katerem od prejšnjih življenj vojščak. Z možato in visoko postavo metra devetdeset, da je metal senco na vse okoli, je bil namreč kot nalašč za vloge vojakov preteklih obdobij, sedanjega časa in prihodnosti, kar so prepoznali tudi filmarji. Pod njihovo taktirko se je Stevenson prelevil v vojščaka 13. legije v HBO seriji Rim, asgardskega bojevnika v franšizi Thor, v prihajajoči seriji Ahsoka iz vesolja Vojne zvezd pa je kot eden glavnih negativcev vihtel jedijevski svetlobni meč.

Najbolj nedavno je navdušil v hollywoodskem spektaklu RRR, ki se je prebil v dirko za zlati globus in oskarja. FOTO: Press

»Očitno sem po srcu star vojščak,« je nekoč dejal. A vsa bojevitost ni bila dovolj, da bi premagal nepričakovano in doslej nerazkrito bolezen, s katero je pred kratkim obležal med snemanjem filma Cassino na italijanskem otoku Ischia. Pri le 58 letih, zgolj pičle štiri dneve pred svojim rojstnim dnem, ki bi ga moral slaviti jutri, je namreč za vedno zaprl oči.

Vzor resnični moški Lee Marvin, Gene Hackman. To so kalibri igralcev, po katerih se je zgledoval Stevenson. »Nikoli nista imela slabe vloge, znotraj teh pa sta bila vedno pogumna in neustrašna. Ne z mladimi in privlačnimi protagonisti, poistovetil sem se lahko le s pravimi moškimi.«

Igralskega poklica si ni izbral. Igra je izbrala njega. Tako je bil prepričan Stevenson, ki je sprva sicer delal kot oblikovalec v londonskem arhitekturnem biroju, dokler ni doživel razodetja. »Nisem imel izbire. Brez vsakršnega jamstva sem se preprosto moral vreči v igralski poklic. To sem moral storiti,« je dejal Ray, ki je nato končal igralsko šolo Old Vic Theatre School v Bristolu in si poskušal utreti pot v svet filma z nastopi na britanski televiziji. Svoj filmski prvenec je pri 34 letih doživel s filmom The Theory of Flight, a resnična odskočna deska, ki ga je ponesla tudi v Hollywood, je bila HBO uspešnica Rim. Ko se je ta 2007. po dveh sezonah odvrtela, je z naslovno vlogo v akciji Punisher: War Zone (Maščevalec 2: Vojna cona) že vstopil v Marvelovo vesolje. In je tam ostal tudi za tri filme iz franšize o Thoru. Vzporedno je tudi v drugih visokooktanskih filmih vztrajno dokazoval, da so mu akcijske vloge preprosto pisane na kožo. Gledali smo ga namreč tudi v akcijah G. I. Joe: Retaliation in The Transporter: Refueled ter trilogiji Razcepljeni. Nič kaj bolj milih likov pa ni upodabljal niti na malih zaslonih, saj je v kultni seriji o simpatičnem serijskem morilcu Dexterju igral ukrajinskega mafijca, v seriji Black Sails pa je postal razvpiti pirat Črnobradec.

Njegov veliki preboj je bila serija Rim. FOTO: Hbo

Za prihajajočo serijo Ashoka je z največjim navdušenjem zagrabil svetlobni meč. FOTO: Disney+

Posthumno ga bomo lahko gledali v težko pričakovani nadaljevanki Ahsoka, ki na pretočno platformo Disney+ predvidoma prihaja avgusta. V tej se je Stevenson prelevil v jedija Baylana Skolla, ki ga je premamila temna stran. »Da sem lahko vihtel svetlobni meč, to je bila preprosto najboljša stvar na svetu!« je bil nad vlogo navdušen zvezdnik, ki pa s to serijo ni prvič odkrival vesolja Vojne zvezd. Temu se je v resnici pridružil že prej kot glasovni igralec v serijah Star Wars Rebels in The Clone Wars.