Tiger Woods 15 let po ločitvi: z bolečino v srcu sporočam …

Na družbenih omrežjih se je oglasil 49-letni Tiger Woods in sporočil žalostno novico: za vedno se je poslovila njegova mama Kultide Woods, stara je bila 78 let.

Kutilda Punsawad Woods FOTO: Kazuhiro Nogi/ Afp

Izjavo je delil v imenu cele družine, vključno z otrokoma, ki ju ima iz zakona z bivšo ženo Elin Nordegren.

»Z bolečino v srcu sporočam, da je umrla moja mama Kultida Woods,« je zapisal in dodal: »Bila je neverjetna sila narave, njen duh je bil nezlomljiv.

Spretna je bila z iglo in imela je nalezljiv smeh. Bila je moja največja oboževalka, podpornica, brez nje ne bi bilo nobenih mojih dosežkov.«

Tiger je prav tako omenil, da je bila skrbna babica vnukoma, njegovi 17-letni hčerki Sam in 15-letnemu sinu Charlieju. »Radi so jo imeli mnogi, še posebej pa vnuka Sam in Charlie. Hvala vsem za vašo podporo, razumevanje in molitve v tem težkem času zame in za mojo družino.«

»Rad te imam, mama,« je še zapisal in objavo opremil z njeno fotografijo.

Tiger je edini otrok pokojnega ameriškega vojaškega častnika Earla in Kultide Woods, ki je bila ljubkovalno znana kot Tida.

Slavni športnik je bil z mamo izjemno povezan, večkrat ga je spremljala na raznih dogodkih in ga podpirala v karieri.

Nazadnje je bila ob njem, ko je bil leta 2024 odlikovan z nagrado Boba Jonesa, najvišjim ameriškim priznanjem za golfiste. Med nagovorom se ji je, ko je z vnukoma sedela med občinstvom, zahvalil:

»Moja mama ni nikoli prejela dovolj zaslug. Vsi so mislili, da je bil moj oče tisti, ki je zaslužen za moj uspeh, vendar je to mama. Vedno je bila tu.«

»To nagrado sprejemam z velikim spoštovanjem in nepopisnim občudovanjem prejšnjih prejemnikov, vendar jo sprejemam tudi za svojo mamo.

Omogočila mi je, da sem prišel do sem. Omogočila mi je, da sem lahko počel stvari, lovil sanje, podpirala me je in imela me je rada, tega nisem dosegel sam.

Imel sem največjo oporo, ki jo lahko otrok ima: mamo. Hvala, mama.«