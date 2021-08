Ti zvezdniki svojim otrokom ne bodo zapustili ničesar (FOTO)

Denar zapraviš ali ga razdaš

Sting vidi dediščino kot breme, ne kot prednost. FOTO: Getty Images

Mila in Ashton bosta vložila v posel svojih otrok, a le če jima bosta predstavila dobro idejo in izdelan poslovni načrt. FOTO: X17online.com

Preveč dobrega lahko škodi. Dokaz so otroci bogatašev, ki preradi usvojijo brezdelen življenjski slog in kot nekaj najbolj naravnega sprejemajo vse, kar jim je prineseno na zlatem pladnju. In se nato vse prevečkrat zdolgočaseni od vsega dobrega znajdejo v spirali samouničenja, česar pa si hollywoodski zvezdnikza svoja otroka ne želi. Ne, videti ju želi kot srečna in zadovoljna odrasla, ki cenita, kar imata – a tega se bosta naučila le, če bosta morala za to tudi delati, zaradi česar od njegovih milijonov ne bosta dobila niti počenega groša. Iz ljubezni do njiju bo Daniel svoj denar raje zafrčkal ali ga razdal, nikakor pa ga ne bo zapustil otrokoma. »Dediščina je precej neokusna reč,« meni, odločen do smrti zapraviti večino od svojih 136 milijonov evrov, še raje pa kar vse.Za lagodno življenje, v katerem si lahko privošči tako rekoč vse, kar želi, je moral delati. Podobno pa želi in bo zahteval tudi od prvorojenke, ki se mu je pred 29 leti rodila v zakonu s, in danes triletne hčerke, ki je sad zvezdnikove ljubezni z. Ne ker bi bi težaški in skopuški oče, ampak ker želi svojima dekletoma le najboljše. »Mislim, da obstaja celo pregovor, da ti je v življenju spodletelo, če umreš bogat,« je začel in nadaljeval, da naslednjim generacijam ne bo zapustil velikanskih kupov denarja. »Moja filozofija je, da denar zapraviš ali pa ga razdaš.«Zvezdnikovi hčeri nad očetovo odločitvijo verjetno nista navdušeni, čeprav tega Craig nikakor ne dela iz zlobe, hkrati pa v tej odločitvi ni sam. Podobno se je namreč odločil tudi kuharski zvezdnik, ki bo petim otrokom ponudil le najnujnejše, za preostalo bodo delali. »Denarja jim nikakor ne bom zapustil, ne ker bi bil slab oče, ampak ker jih ne želim razvaditi.« Chefove besede pa so skoraj kot odmev razmišljanja pevca, ki je prepričan, da je dedovanje bogastva prej breme kot prednost. »Tega mlinskega kamna jim ne bom obesil okoli vratu. Morajo delati,« je dejal že pred nekaj leti, prve sadove tovrstne vzgoje pa že zadovoljno opazuje. »Le redko me za kaj prosijo, kar cenim, in jih zato spoštujem.«Hollywoodska zakoncainbosta svoja otroka podpirala, jima pomagala, a jima vseeno ničesar ne bosta kar podarila. »Zanju ne bova vzpostavila denarnega sklada, denar bova zapustila dobrodelnim organizacijam. A če bosta k nama prišla z dobro poslovno idejo in izdelanim poslovnim načrtom, bova vložila v njun posel,« je dejal Ashton in dodal, da upa, da bo zainto zadostna motivacija za trdo delo, saj si ne želita vzgojiti lenuhov. Brezdelnežev, ki ne znajo ničesar, pa ne vzgaja niti, »vsako jutro bodo vstali iz postelje in šli delat. Naučili se bodo stati na svojih nogah.«