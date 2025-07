Thompsonov koncert: gostinci na robu propada – eden izgubil 150 tisoč evrov!

Pivo po 7–8 evrov, sendviči po šest, plastenka vode pet evrov. Izjemno visoke cene na Thompsonovem koncertu in v njegovi okolici, še posebej v navijaški coni na Bundeku, so – kot kaže – drago stale prav hrvaške gostince. Na jutranjem sestanku v Zagrebu je moški iz organizacije, odgovoren za »hrano in pijačo« na koncertu, poslušal jezo mnogih gostincev, ki so – milo rečeno – potegnili kratko.

Eden izmed njih je za Express povedal, da je po plačilu natakarjev, najema šanka in obračunu neprodane hrane (ki je v bistvu propadla) v minusu kar za 150 tisoč evrov. In ni edini – kot kaže, sta v tej zgodbi zaslužila le Thompson in njegova ekipa.

Gostinci pravijo, da morajo organizatorjem nakazati tretjino prometa, ustvarjenega na Bundeku in Hipodromu – tako je bil dogovor. A kdo bi si mislil, da bodo končali s tolikšnimi izgubami?

Najbolje so v resnici odnesle bližnje kavarne z Bundeka, Kajzerice in Velesajma, ki organizatorjem niso dolgovale nič, le opravljale so svoje delo, prodajale po nekoliko nižjih cenah in – zaslužile. Gostinci, ki so plačali šanke na hipodromu in postavili hiške na Bundeku, pa imajo po lastnih besedah finančno katastrofo.

Organizator se ni držal dogovora

»Besni smo, ker se organizator ni držal dogovora. Na koncert in v navijaško cono je vsak prinesel svojo hrano in pijačo. Poleg tega so nas nadlegovale vse možne inšpekcije – samo pri meni so bili pet ur. Namesto da bi delal, sem se ukvarjal z njimi. Kako naj tako delam?! Je to normalno?« je dejal eden izmed gostincev z Bundeka.

Drugi zagrebški gostinec je za najem šanka plačal 50 tisoč evrov, zaposlil stotine natakarjev, a je skupaj ustvaril 198.000 evrov prometa. Po pogodbi gre tretjina Thompsonu. Ko prišteje stroške nabave pijače in plače ter odšteje začetnih 50 tisoč evrov, ni v plusu.

»Na Bundeku so nam gostinci povedali, da če je kdo naročil štiri hladilnike pijače, je prodal komaj enega. Morda 80–85 odstotkov, kar pomeni, da skupno ni prodal niti 25 odstotkov zalog. S sendviči je bilo isto – eden jih je naročil 6000, prodal pa le 1000. Določene količine piva (30–40 odstotkov) lahko vrnejo, a ostalo bodo morali prodajati po mizernih cenah – odkupovalci ponujajo le 60–70 odstotkov nabavne cene. Verjetno so to že pripravljavci za naslednji Thompsonov koncert – v Sinju, 4. avgusta – kjer pivo gotovo ne bo 8 evrov.

Koliko je zaslužil Thompson?

Koliko je zaslužil Thompson? Težko reči. Expresso poroča, da je na koncertu v Imotskem (28.000 obiskovalcev) zaslužil 280 tisoč evrov, v Dugopolju (40.000 ljudi) 400 tisoč evrov. Na Hipodromu jih je bilo desetkrat več kot v Dugopolju – torej računajte.

Stroški koncerta na Hipodromu so bili ogromni. Sam Barišić (organizator) je dejal, da so »nehali šteti pri 12 milijonih evrov«, a hrvaški mediji ocenjujejo, da je šlo vsaj 15 milijonov evrov. Samo ozvočenje, svetlobni efekti in ognjemet so stali več kot 2 milijona evrov.

Po grobih ocenah skupni prihodki niso bili manjši od 20 milijonov evrov (samo vstopnice naj bi prinesle 17–18 milijonov). Po neuradnih podatkih Thompson in dva financerja delijo dobiček vsak po eno tretjino, kar pomeni, da naj bi pevec osebno zaslužil vsaj 1,5–2 milijona evrov – morda celo precej več, saj še ni zaključen obračun z gostinci.

30 odstotkov od vsake transakcije na Hipodromu in Bundeku je šlo Thompsonovi ekipi, vse pa se je plačevalo izključno s karticami. Ne smemo pozabiti še na prodajo majic in medaljonov »limited edition« po 20 evrov – tudi tukaj bo steklo na tisoče evrov.

Medtem ko Thompson in njegova ekipa štejejo milijone in se pripravljajo na naslednji koncert, tisti, ki so želeli hitro zaslužiti, zdaj štejejo hude izgube – v desetinah tisočev evrov.