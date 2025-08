Thompson udaril z odra: »Jugoslavija je mrtva!«

Hrvaški pevec Marko Perković Thompson se je med koncertom v Sinju dotaknil spornega pozdrava »Za dom spremni«, s katerim se začenja njegova znana pesem Bojna Čavoglave.

»Vemo, kaj vse je ta pesem preživela, kakšno kalvarijo. Imela je celo sodni spor – in ga dobila. Visoko prekrškovno sodišče je razsodilo, da je pesem svobodna in legalna. Vendar imamo še vedno jugo-politike, ki sodb ne priznavajo. Politiki bi morali biti legalisti, pa niso – vsaj ne, ko gre za to vprašanje. A to nocoj ni tema,« je dejal Thompson.

»To je svoboda – svoboda govora, svoboda izražanja. Svoboda, da lahko povemo svoje mnenje, izrazimo svoj pogled,« je povedal navdušeni množici.

»Hrvaški branitelji so prinesli svobodo«

»Svobodo, za katero so se naši branitelji borili, umirali, krvaveli. Da bi bili svobodni, da bi lahko rekli in zaklicali, da smo za dom pripravljeni. Hrvaški branitelji so prinesli svobodo svoji državi in svojemu narodu. Tisti pa, ki živijo v naši domovini, jo ljubijo in spoštujejo, morajo spoštovati tudi branitelje in njihove simbole. Gospoda tovariši, Jugoslavije več ni. Jugoslavija je mrtva. Hrvaški človek živi – in bo vedno za dom pripravljen,« je zaključil Thompson, publika pa mu je odgovorila z glasnim aplavzom, poroča Dalmatinski portal.

Sinj, koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. Če je pozdrav »Za dom spremni« za nekatere sprejemljiv, pa ima gesta na fotografiji zelo jasen pomen: gre za nacistični pozdrav. FOTO: Nikola Brboleza Cropix

Kdo si lasti pozdrav »Za dom spremni« in zakaj deli javnost?

Pozdrav »Za dom spremni« so uporabljale ustaške enote med drugo svetovno vojno, čeprav se je pojavljal že prej. Gre za pozdrav, ki je neločljivo povezan z ustaškim gibanjem. Čeprav nekateri zatrjujejo, da gre za star hrvaški pozdrav, zgodovinska dejstva kažejo, da izvira iz časa ustaške NDH.

V času domovinske vojne so pozdrav uporabljale enote hrvaških obrambnih sil. Po pričevanjih nekaterih veteranov je pozdrav med vojno dvigoval moralo hrvaškim vojakom, medtem ko naj bi vzbujal strah pri nasprotniku – srbskih upornikih, četnikih in enotah JLA.

Od tod tudi izhaja dolgoletna kontroverza: ali je »Za dom spremni« izključno fašistični pozdrav, ali pa se je skozi domovinsko vojno »rehabilitiral« in izgubil svojo prvotno ustaško konotacijo? Enotnega odgovora tudi po več kot 30 letih še vedno ni.