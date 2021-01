The Rock presenetil človeka, ki ga je sprejel, ko ni imel kam iti (VIDEO)

Hollywoodski zvezdnik) je danes bogat in uspešen, vendar ni bilo vedno tako. Bil je reven, v najstniških letih celo brezdomec, Tedaj mu je pomagal menedžer v ameriški profesionalni rokoborbi(rojen kot). Dwayne mu je zdaj v znak zahvale kupil avto v vrednosti 30.000 dolarjev. Na instagramu je objavil video, v katerem z Bruno obujata spomine na mladost, govorita pa tudi o tem, da mu je Bruno kupil prvi avto.»Ne morem se ti dovolj zahvaliti za to, kar si storil, ko sem bil star 15 let. Lahko bi rekel, da nimaš s tem otrokom nič, pa si me vseeno sprejel. Bruno. To mi veliko pomeni, saj mi je korenito spremenilo življenje. Rad te imam in hvaležen sem. Hvala, ker si mi kupil prvi avto, zdaj pa imam priložnost povedati: To je tvoj novi avto.«Bruno je celo jokal, ko ga je Dwayne spravil v novi avto. »Česa takega zame še nihče ni storil. Rad te imam,« je dejal Dwayne, ki velja za enega najdražjih (če že ne najdražjega) igralca v Hollywoodu.