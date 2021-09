The Rock ima izrezanega dvojnika

17

let dela v šerifovem uradu.

Viralna fotografija

Vin Diesel in Dwayne Johnson v Hitrih in drznih 6 FOTO: Universal PR

Internet je odkril dvojnika hollywoodskega zvezdnikain celo, kakor mu pravijo še iz predfilmskih časov, ko je razvnemal oboževalce ameriške rokoborbe, je navdušen nad tem, kako sta si podobna. Devetinštiridesetletni igralec se je nedavno odzval na objavo spletne športne novičarske strani Bleacher Report, na kateri so njegovo fotografijo postavili ob podobo alabamskega policista»Oh, sr....! Vau,« je zapisal Johnson na svojem profilu na twitterju, ko je videl, kako podobna sta si s pripadnikom šerifovega urada iz okrožja Morgan v zvezni državi Alabama. »Tip na levi je veliko bolj kul. Ostani varen, brat, in hvala za tvoje delo,« je nadaljeval. »Nekega dne bova spila kakšno teremano (Johnsonova blagovna znamka tekile) in ti mi boš povedal vse o svojih 'Rock' zgodbah, za katere vem, da jih imaš.«In kako se je vse skupaj začelo? Šerifov urad okrožja Morgan je na svoji strani na facebooku objavil fotografijo Fieldsa z občanom, ki je drugega policista prosil, da bi strašno rad spoznal tistega policista, za katerega ljudje pravijo, da je videti kot The Rock. Narednik Mason je njegovo prošnjo posredoval naprej in poročnik Fields se je takoj sešel z možakarjem po imenupred lokalnim hipermarketom v Hartsellu. Kakor so še zapisali v šerifovem uradu, je bilo pravo veselje spoznati Tylerja in njegove sodelavce. In vse skupaj je postalo viralno.Sedemintridesetletni Eric Fields, ki že 17 dela v šerifovem uradu okrožja Morgan, je spletnemu portalu AL.com povedal, da so ga sodelavci in občani že dolgo zafrkavali, da je videti kot The Rock in(še en mišičasti in gologlavi hollywoodski zvezdnik in Johnsonov soigralec iz priljubljene akcijske franšize Hitri in drzni) hkrati.»Pravili so mi otrok ljubezni The Rocka in Vina Diesla. In čisto zabavno je. V bistvu mi laska. Lahko bi bilo tudi slabše,« se je pošalil Fields. Kdo ve, morda pa bo kdaj nastopil kot Johnsonov dvojnik tudi v filmu.