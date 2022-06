Težki dnevi za igralca Buraka: bo moral v zapor za štiri leta?

Igralec Burak Özçivit, ki se je slovenskim gledalcem priljubil z vlogo Kemala v nadaljevanki Moja boš, bo ponovno postal očka! Burak, ki je pred tremi leti obiskal Slovenijo in požel veliko navdušenje predvsem ženskega dela občinstva, je z ženo (tudi igralko) Fahriye Evcen objavil veselo novico. Zakonski par, katerega sreča traja že dlje od pet let, kar je za turške igralske pare kar dolga doba, ima že sina Karana, starega tri leta. Javnost nestrpno pričakuje, da bo Fahriye, ki je v tretjem mesecu nosečnosti, sporočila spol otroka.

Igralski par se je zaročil 9. marca 2017 v Nemčiji, poročil pa 29. junija istega leta v Carigradu. Zaradi nosečnosti je Fahriye morala zapustiti snemanje zgodovinske akcijske serije Alparslan: Büyük Selçuklu, medtem ko Burak snemanje zgodovinske serije Kuruluş: Osman še nadaljuje. Ravno na sceni te serije, katere snemanje traja že tri leta, se je zgodil incident.

Burak je menda užalil več scenskih delavcev, ti pa so ga prijavili in zoper njega vložili tožbo. Tožilstvo je predlagalo poravnavo, do katere pa ni prišlo, zato je zanj zahtevalo zaporno kazen od treh mesecev do štirih let. Prva obravnava je že bila, vendar jo je sredi razprave Burak zapustil, več narokov pa je bilo prestavljenih. Burak se je sporekel z delavci, ki niso poskrbeli za njegovo varnost ob snemanju prizorov mečevanja na konjih, saj je zaradi tega trikrat padel s konja. Več izjav o tem ne želi dajati.