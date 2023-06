Težave znanega para: prevaral jo je z veliko mlajšo (FOTO)

Še lansko poletje je bila Natalie Portman sveto prepričana, da je v Benjaminu Millepiedu resnično našla tistega pravega. »Že deset let sva skupaj, iz leta v leto pa je vse le boljše,« je namreč čivknila ob njuni obletnici poroke. Danes pa se ji verjetno zdi, kot bi te besede izrekla v drugem življenju, saj se zdaj zagrizeno bori, da bi njun zakon obstal. Marca naj bi namreč izvedela, da je njen ljubljeni živel še drugo, vzporedno življenje, v katerem je ljubimkal s precej mlajšo francosko okoljevarstvenico Camille Étienne. Afera je bila sicer kratkega roka, a zaradi nje je zdaj njun zakon na tankem ledu. »Naredil je velikansko napako. Benjamin zdaj dela vse, kar je v njegovi moči, da bi mu Natalie prevaro oprostila,« je povedal vir.

Težave v raju

Po nekaterih govoricah naj bi med hollywoodskima zakoncema, ki sta se zaljubila leta 2009 med snemanjem oskarjevske uspešnice Črni labod, začelo škripati že novembra. Težave v raju, zaradi katerih naj bi tedaj razmišljala celo o vsaj začasnem razhodu in premoru, so bile namreč vsem znana skrivnost na novembrskem snemanju njenega najnovejšega filma May December. A čeprav jima je tedaj nesoglasja uspelo premostiti, je bila sprava očitno le kratkotrajna. Benjamin se namreč ni znal upreti skušnjavi, ki mu je prekrižala pot v podobi le 25-letne Camille, tudi če je zaradi nekaj sladostrastnih noči morda zakockal življenje, ki sta si ga ustvarila z Natalie.

»Natalie se poskuša odkupiti, da bi mu oprostila in da njuna družina ne bi razpadla. Afera je bila le bežna in je je že konec. Benjamin ljubi Natalie in njuna otroka,« je povedal vir in nadaljeval, da se hollywoodski zvezdniški parček zaradi za Natalie skrajno bolečega razkritja ni razšel. Težave poskušata zgladiti. »Natalie zelo ceni zasebnost, zato ne bo dopustila, da postanejo njene zakonske vihre prva tema tabloidov. Njena glavna skrb je, da zaščiti otroka in njihovo zasebnost.« V 14 skupnih letih, od katerih sta deset poročena, sta se jima namreč rodila sin Aleph, ki jih bo ta mesec dopolnil 12, in šestletna hčer Amalia.

Natalie njen mož ni spremljal na canskem filmskem festivalu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Še lani je opevala njuno ljubezen, podobno pa se tudi njunih začetkov spominja kot skoraj sanjskih. »Učil me je plesati. Bilo je kot ena tistih romantičnih zgodb. Bilo je razburljivo, zabavno. Ne vem, ali se je zgodilo ravno v trenutku – prej je bilo to, da sva se zelo dobro spoznala in me je nato butnilo, da je on tista prava oseba,« je o usodnem srečanju med snemanjem Črnega laboda, pri katerem je Benjamin sodeloval kot koreograf, dejala Portmanova. Toda najsi je bila v njenih mislih njuna zgodba še tako romantična in lepa, je hkrati dvignila precej prahu. Benjamin je zaradi igralke namreč z danes na jutri zapustil dekle, s katero sta že živela skupaj, ameriško balerino Isabello Boylston. »Vedel se je zelo nekavalirsko in kruto,« je tedaj dejal nekdo iz baletne hiše, za katero je plesala Isabella, ki ji je strl srce.

Spoznala sta se med snemanjem filma Črni labod. FOTO: Profimedia