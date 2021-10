Težave z orožjem že nekaj dni pred tragedijo, ki jo je zakrivil Baldwin

Ameriški mediji razkrivajo nove podrobnosti tragedije s prizorišča filmskega snemanja, kjer je pred dnevi sloviti igralec Alec Baldwin po nesreči ustrelil dva sodelavca. Baldwin, ki je tudi producent filma Rust, se je že oglasil javnosti, pretresen zaradi nesreče, v kateri je umrla 42-letna snemalka. Kot je zatrdil tudi sodeluje s policijo.

Kot kažejo prvi izsledki preiskave, naj bi pomočnik režiserja Dave Halls igralcu pred dogodkom v roke predal pištolo z besedami »cold gun«, kar je znak za to, da pištola ne vsebuje nabojev in da je varna za uporabo. Da je vendarle imela naboje, naj ne bi vedela ne Halls ne Baldwin.

A do napake pri orožju je pravzaprav prišlo že teden dni pred nesrečo. Tedaj naj bi dva strela sprožil tudi že Baldwinov dvojnik, četudi naj bi mu bilo rečeno, da orožje ni nabito.

Prav tako se je v javnosti pojavila izjava Hannah Gutierrez-Reed, ki je na snemanju skrbela za orožje, da se (na snemanju prejšnjega filma) sploh ni čutila dovolj usposobljeno za opravljanje te vloge. Pred tem je namreč delala na snemanju z Nicholasom Cagom in izjavila, da zaradi tega, ker se ni čutila pripravljeno, skoraj ni sprejela vloge. Vendar pa je pozneje vse šlo gladko.

O tem, da na snemanju ni bilo vse idealno, pa govori tudi poteza nekaterih snemalcev. Kot je poročal Los Angeles Times, so nekaj ur preden so odjeknili usodni streli naj bi protestno zapustili prizorišče zaradi slabih delovnih pogojev. Med njimi naj bi bila tudi tragično preminula 42-letna direktorica fotografije Halyna Hutchins. Opozarjali naj bi na to, da je slabo poskrbljeno za varnost. Vsaj enega od njih naj bi skrbelo prav ravnanje z orožjem.

Policija za zdaj še ni podala ovadb.