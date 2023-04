Težak dve milijardi evrov, kralj Karel III. naj plača davek na dediščino

Potem ko je podedoval celotno premoženje kraljice Elizabete II., se je vrednost kraljevega dvignila na neverjetni dve milijardi evrov, so izračunali novinarji časnika The Guardian. V Veliki Britaniji je običajno, da so prestolonasledniki edini dediči vladarjev, saj so le oni oproščeni plačila davka na dediščino, pozneje pa lahko premoženje razdelijo med sorodnike, kakor jih je volja, in jim na tak način omogočijo, da tudi oni ne plačajo davka.

Tako je že od leta 1993, pravila pa se je domislila takratna vlada z Johnom Majorjem na čelu, da bi nepremičnine, dragulje in druge vredne predmete kraljeve družine obdržali v domovini, a kaže, da se bo pravilo kmalu spremenilo. Vedno glasnejše so namreč zahteve Britancev, tudi nekaterih političnih strank, naj Karel III. plača davek na dediščino, saj bi država znesek, ki ni nezanemarljiv, več kot potrebovala.

Najbolj popolna zbirka znamk Vse kraljeve nepremičnine niso v zasebni lasti družinskih članov, denimo Buckinghamska palača, je pa kralj Karel III. med drugim podedoval dvorca Balmoral in Sandringham. Vrednost prvega je ocenjena na 90 milijonov evrov, vrednost drugega na skoraj 300. Tu je potem še najbolj popolna zbirka znamk na svetu, vredna dobrih sto milijonov evrov, pa kraljičina zasebna zbirka nakita, ocenjena na 30 milijonov. Kralj je od mame podedoval še skoraj 400 del Moneta, Dalija, Chagalla in drugih priznanih umetnikov, 60 najpomembnejših naj bi bilo vrednih skupno 28 milijonov evrov.

Za premoženje, ki znaša več kot 400.000 evrov, je davek na dediščino na Otoku namreč 40-odstoten, in sicer ne glede na dedni red. Britanski vladarji ne plačujejo davkov, izjema je bila kraljica Elizabeta II., ki se je odločila, da bo davek na dohodek kljub temu plačevala. Anketa, ki so jo v Veliki Britaniji izvedli pred meseci, je pokazala, da velika večina prebivalcev meni, da bi moral enako početi tudi kralj Karel III., poleg tega je 63 odstotkov vprašanih dejalo, da bi moral plačati tudi davek na dediščino. Iz Buckinghamske palače zadeve niso komentirali, češ da so informacije o kraljevih financah zasebne narave, je pa predstavnik vrednost podedovanega premoženja, ki jo navaja The Guardian, označil za »netočen rezultat ugibanj in predvidevanj«.

Dvorec Balmoral je vreden 90 milijonov evrov. FOTO: Guliver/getty Images

Kraljevi imajo v lasti zavidljivo umetniško zbirko. FOTO: Kirsty O'Connor/ Reuters