Tetovirani pevec bo moral umreti! Režim ga je obsodil na smrt, ker je žalil Mohameda (VIDEO)

Pevec, za katerega so značilni številni tatuji po telesu, je znan po kombinaciji rapa, popa in R&B-ja. V preteklosti so ga snubili nekateri iranski konservativni politiki, da bi prek njega dosegli mlade, liberalno misleče Irance. Leta 2017 se je na televiziji pojavil skupaj s takratnim iranskim predsednikom, konservativnim klerikom Ebrahimom Raisijem, ki je lani umrl v helikopterski nesreči. Leta 2015 je Tataloo tudi objavil pesem v podporo iranskemu jedrskemu programu.