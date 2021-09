Tessy rodila tretjega otroka

Theodor je zdrav in zelo živahen mali mož. Srečni smo do Lune in nazaj.

Zadnje leto je bivša žena luksemburškega princasrečna kot že dolgo ne. Okrog božiča se je zaročila s postavnim in premožnim švicarskim poslovnežem, nedolgo za tem sporočila, da pričakuje njunega prvega skupnega otroka, pred enim mesecem sta se s Frankom poročila in zdaj postala še oče in mati.Tessy, ki ima iz prejšnjega zakona dva sinova, je tudi v tretje postala mama dečku. Novico je na družabnem omrežju s svetom delil njen najstarejši sin princ, ki je v videoposnetku povedal, da imajo njegov brat princ, Frankova hčiin on po novem mlajšega brata. »Frank, najini otroci in jaz z navdušenjem oznanjamo, da je na svet prišel naš mali fižolček.je zdrav in zelo živahen mali mož. Srečni smo do Lune in nazaj,« pa je ob videoposnetku zapisala Tessy.Na fotografijo novega družinskega člana bo sicer treba še nekoliko počakati, a Tessyjini oboževalci so prepričani, da jih bo princesa z njo kmalu razveselila, saj je znana po tem, da je zelo aktivna na družabnih omrežjih in s sledilci redno deli dogodke iz svojega življenja. To bo zdaj, ko njena družina šteje že šest članov, še bolj pestro in polno ljubezni.Tessy in princ Louis sta se ločila leta 2019 in princesa je pozneje priznala, da je bila ločitev najtežja preizkušnja v njenem življenju. Pahnila jo je v globoko depresijo, da bi bilo vse skupaj še huje, pa je menda skupaj z možem izgubila še skoraj vse skupne prijatelje. Potezo ji je menda zameril tudi lastni oče, ki nekaj mesecev ni hotel z njo spregovoriti besede. Kot kaže, se je Tessy življenje zdaj končno obrnilo v pravo smer, in spet je lahko srečna.