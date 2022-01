Terminator s terencem pristal na drugem avtu

Zunanjemu opazovalcu je bilo vse videti kot kaskaderska točka visokooktanskega akcijskega filma. Ogromen črn terenec, za volanom katerega je sedel hollywoodski mišičnjak Arnold Schwarzenegger, trči v manjši rdeč avto, tako silovito, da se niso sprožile le zračne blazine, pač pa je igralčev avto pristal na strehi rdeče toyote prius.

Slednjo je dodobra pomendral in se nato prekucnil na naslednji bližnji avto znamke Porsche cayenne, v verižnem trčenju v križišču pa je nekaj prask in udarnin dobil še avtomobil številka štiri. Prevrtimo nekaj minut naprej. Na prizorišče pridrvijo policija, gasilci in reševalci. Filmski Terminator jo kot v svojih uspešnicah z velikega platna odnese brez praske, a obraz voznice toyote zaliva kri, ki ji mezi iz rane na glavi.

Vozil je svoje terensko vozilo, ko je spregledal rdečo luč na semaforju. FOTO: X17online.com

Ja, ta prizor bi zlahka zamenjali za kader iz katerega od Schwarzeneggerjevih filmov, le da se tokrat v bližini niso vrtele kamere. Prometna nesreča se je namreč zgodila v resničnosti, le slaba dva kilometra od kalifornijskega doma igralca, ki naj bi bil tudi krivec silovitega karambola štirih jeklenih konjičkov.

Morda se mu je mudilo domov. Morda sta mu popustili pozornost in čuječnost, saj je bil njegov dom oddaljen le še ovinek ali dva. A prevozil je rdečo luč in menda zavijal levo, ko se je od nikoder pojavila rdeča toyota. Tako nekako naj bi se zgodila prometna nesreča, ki jo policija še vedno preiskuje, so pa možje postave že izključili vpletenost alkohola ali drugih omamnih substanc. Arnieju v prid vsekakor govori tudi dejstvo, da je na prizorišču počakal na prihod policije, z njo sodeloval po svojih najboljših močeh, skrbelo pa ga je tudi za voznico, ki je morala v bolnišnico. Celo osebno naj bi iz bolnišnice poskušal dobiti informacije, ali je z njo vse v redu.

Tokrat jo je odnesel brez praske, a v prometni nesreči z motorjem je pred leti dobil 15 šivov.

Tokrat jo je Schwarzenegger odnesel brez ene praske, nekoliko manj sreče pa je imel pred dobrimi 15 leti, ko je zgrmel z motorja. Tedaj se je pisalo leto 2006, filmski zvezdnik pa se je na svojem harleyju davidsonu podal na izlet, v stranski prikolici ga je spremljal njegov takrat 12-letni sin. Čeprav ni drvel, pravzaprav je vozil precej počasi, ni odreagiral dovolj hitro, ko je s hišnega dovoza na cesto vzvratno pripeljal avto. K sreči trk ni bil močan, kljub temu pa sta tako igralec kot njegov sin tisti dan končala v modricah in s praskami. Arnold je dobil celo 15 šivov na ustnicah.