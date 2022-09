Terapevt pojasnil, zakaj Leonardo DiCaprio hodi samo z ženskami, mlajšimi 25 let

Novica o DiCaprievem razhodu z manekenko, ki je postala igralka, Camilo Morrone, se je pojavila v medijih le nekaj mesecev zatem, ko je praznovala 25. rojstni dan – starost, za katero se je dolgo ugibalo, da je mejna točka za njegove punce.

Leonardo DiCaprio je bil le redkokdaj v zvezi z žensko, ki je starejša od 25 let – edinkrat, ko je hodil z žensko blizu svojih let, je bila to manekenka Gisele Bündchen, in sicer od leta 2000 do 2005, ena redkih, ki je bila starejša od njega je bila manekenka Amber Valletta, govorilo pa se je tudi, da se je nekaj časa videval s supermodelom Naomi Campbell, ki je od njega starejša pet let.

