Temnopolta Ana Boleyn

Nova TV-serija že vzbuja pozornost.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY LONDON Kraljica Ana FOTO: National Portrait Gallery London

Le kdo ne pozna slavne angleške kraljice? Za angleškega kralja. usodna ženska je posredno povzročila ločitev angleške in rimske cerkve, ko je okrutni vladar zaradi ljubezni do nje poskušal razveljaviti svoj zakon s. Dosegel je, da je Boleynova postala njegova druga žena, v zakonu pa mu je rodila naslednico, angleško kraljicoZmagoslavje lepotice iz 16. stoletja pa ni dolgo trajalo.Ker kralju ni rodila sina, je pri njem padla v nemilost. Kakor se je prej z vsemi sredstvi poskušal znebiti Katarine, je zdaj uporabil vse načine, da bi se znebil Ane. Obtoženo veleizdaje so jo aretirali in poslali v londonski Tower, razvpito trdnjavo, ki je služila kot zapor. Obsojena nezvestobe, incesta in čarovništva je bila Ana leta 1536 obglavljena. Pozneje je obveljala za zgodovinsko junakinjo zaradi ključne vloge pri reformaciji angleške cerkve ter za najvplivnejšo angleško kraljico, ki ji je bila ta vloga dodeljena s poroko, ne z rojstvom, po njeni zgodbi pa je bilo posnetih nič koliko filmov in televizijskih serij.Ena najnovejših, katere producent je britanska televizijska mreža Channel 5, je še pred začetkom snemanja povzročila pravi šok: režiserkaje namreč glavno vlogo v televizijski drami dodelila temnopolti igralki. V teh dneh je po spletu zakrožila fotografija Turner-Smithove v kostumu in sprožila veliko razburjenje. Po twitterju so se usule številne kritike o potvarjanju zgodovine, a Millerjeva se ne da. »Zelo močno čutim, da sem izbrala najboljšo igralko za to vlogo, in z veseljem vztrajam pri tem,« pravi.