Tudi on ni brez madežev: Temne skrivnosti filmske legende

Letos je dopolnil 80 let, za njim je bogata kariera, v javnosti pa je prav tako letos nedvomno največ zanimanja vzbudil z dejstvom, da je dobil še enega otroka.

Aprila je namreč njegovo dekle, 45-letna Tiffany Chen, povilo deklico Gio Virginio Chen De Niro.

Da bo igralec znova postal očka, se je razvedelo tik pred povečanjem družine, kar je De Nirove oboževalce nedvomno presenetilo.

»Je, kakor je,« je igralec po rojstvu hčerke povedal za The Guardian.

»Dobro je, ne dvigujem ničesar težkega. Tu sem, da podpiram svoje dekle in ona opravlja svoje delo. Imava tudi pomoč, kar je zelo pomembno.«

Pošalil se je, da ima z malo Gio povsem drugačen odnos, kot z ostalimi otroki.

»S svojimi odraslimi otroki se ne pogovarjam tako kot z dojenčkom ali tako, kot se pogovarjam s svojo 12-letnico. Čeprav je zelo pametna.

Človek nikoli ne ve, kaj se lahko zgodi. Otroci nas vedno presenečajo.«

V Hollywoodu je igralec zelo cenjen, ena od biografij, objavljena pred nekaj leti, pa je pokazala, da je daleč od tega, da bi bil brez grehov.

Napisal jo je Shawn Levy in med drugim razkriva, da je imel igralec burno zgodovino, bogate izkušnje z drogami, ki jih je užival z Johnom Belushijem, da je bil povezan s smrtjo prijatelja ter še veliko drugih zanimivosti.

Otroštvo

Ameriški igralec, režiser in producent Robert De Niro se je rodil 17. avgusta leta 1943 v New Yorku. Njegova mama Virginia De Niro je bila po poklicu slikarka, tako kot tudi njegov oče, Robert De Niro starejši.

Njegova družina je mešanih: albanskih, nizozemskih, nemških, irskih, italijanskih in francoskih korenin. Vzgajan je bil kot katolik, čeprav nikoli ni bil posebej naklonjen veri, še manj cerkvi.

Star je bil komaj dve leti, ko sta se njegova starša ločila. Ločitev ga je prizadela, še bolj pa govorice, ki so se širile po njej, namreč, da je njegov oče homoseksualec.

De Niro je o svojem očetu pred nekaj leti posnel dokumentarni film, v katerem odkrito pripoveduje o svojem odraščanju in o človeku, ki je zapustil družino, da bi lahko živel drugačno življenje.

Odraščal je na Manhattanu, prijatelji so ga klicali Bobby Milk ali Mlečni Bobby, po osnovni šoli pa mu mama ni dovolila, da bi se vpisal na izbrano smer, temveč ga je vpisala v srednjo glasbeno šolo, ki jo je on opustil in se še kot najstnik pridružil ulični glasbeni skupini v okrožju, kjer je odraščal.

Ko je dopolnil 18 let se je preselil v Pariz k očetu, ki je na šoli Stella Adler in v studiu Actor Studo Strasberg učil igro.

Igralska žilica in obiskovanje teh šol je v Roberta počasi pripeljalo na pravo pot.

Ljubezensko življenje igralca

Robert nedvomno slovi kot en največjih šarmerjev v filmskem svetu, zato ni čudno, da je bilo njegovo ljubezensko življenje vedno pestro.

Poročen je bil dvakrat: leta 1976 je stopil v zakon z Diahnno Abbott, s katero ima dva otroka: hčerko Dreno in sina Rafaela.

Zakon se je leta 1988 končal in Robert ni dolgo čakal na novo razmerje, ki ga je začel z nekdanjim modelom Toukie Smith. Z njo je s pomočjo umetne oploditve dobil dvojčka Aarona Kendricka in Juliana Henryja De Niro.

Leta 1996 se je par razšel, De Nira so od tedaj povezovali z mnogimi lepoticami, konec leta 1997 ga je pred oltar uspela popeljati nekdanja stevardesa Grace Hightowe.

Zakonca sta hitro dobila sina Elliota, kmalu po njegovem rojstvu pa je Grace vložila zahtevo za ločitev. Razlog: mož je zanemarjal družino. Tedaj zadeva ni šla do konca, par je kasneje zgladil nesporazume, se znova povezal, dobil leta 2011 s pomočjo nadomestne mame hčerko Helen, a se na koncu vendarle leta 2018 ločil.

Temne skrivnosti Roberta De Nira

Scenarist in režiser Shawn Levy, ki je leta 2014 objavil biografijo igralca z naslovom: De Niro: A Life, v njej opisuje tudi manj lepe plati igralčevega življenja.

Navaja, da je imel zvezdnik velike težave z odvisnostjo in agresijo, opisuje pa tudi do tedaj zamolčane skrivnosti iz osebnega življenja.

Tako piše, da je bil De Niro kokainski odvisnik, prav ta odvisnost ga je povezala s komikom Johnom Belushijem, ki je bil prav tako odvisen od te droge.

Biograf trdi, da je DeNiro posredno kriv za Johnovo smrt, ki je leta 1982 umrl zaradi prevelikega odmerka.

Levi ga opisuje kot površnega človeka, ki je vedno izkoriščal ženske. Uma Thurman, Cybill​ Shepard in Naomi Campbell je le nekaj v knjigi omenjenih imen, v biografiji so podrobnosti iz njegovih zvez z njimi, ki so presenetile javnost.

Težave z zdravjem

Robertu De Niru je bil leta 2003 diagnosticiran rak prostate. Mnogi so prepričani, da je njegov hedonistični način življenja na zdravju igralca pustil velik davek.

A ker je bila bolezen odkrita v zgodnjem stadiju, je bil rak ozdravljen in igralec ga je s pomočjo zdravljenja ter rednih pregledov premagal.