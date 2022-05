Temačni razlog za konec kariere otroške hollywoodske zvezdnice Matilde

Vloga Natalie Hillard v filmu Varuška v krilu (Mrs. Doubtfire), kjer je zaigrala ob nepozabnemu Robinu Willamsu je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja otroško igralko Maro Wilson izstrelila med zvezdnice. Naslednji film, v katerem se je pojavila, je bila nova verzija klasike iz leta 1947 Čudež na 34. ulici (Miracle on 34th Street), ki je bil še ena uspešnica.

Čeprav bi Mara na tisti točki lahko izbrala še več vlog, ki bi ji prinesle slavo in uspeh, se je za nekaj časa umaknila s filmskih platen. Sledila je Matilda, ki jo je ob Dannyju DeVitu zaigrala v filmu z istim naslovom. Zanjo je bila nominirana za več nagrad in je prejela nagrado za najbolj obetavno igralko in za najboljšo otroško igralko v komediji. Tedaj je bila stara devet let.