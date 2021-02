Telo Chrisa Hemswortha ni iz tega sveta

Trpijo sklepi

Thor prihaja še v četrto, najverjetneje februarja prihodnje leto. FOTO: Press Release

7 obrokov na dan poje avstralski zvezdnik.

Konec s slaščicami

Še nikoli ni bil tako natreniran in nabildan kot zdaj. FOTO: Osebni Arhiv

Ta teden so se v Avstraliji začele vrteti kamere že četrtega filma iz serije o nordijskem bogu groma Thoru, ki je v Marvelovem vesolju izgnan na Zemljo, kjer se naposled nauči biti pravi superjunak. Seveda v podobi privlačnega avstralskega igralca, ki je v predpripravah na vlogo vnovič visoko zavihal rokave in se v tednih pred snemanjem potil v telovadnici. Tokrat še precej bolj kot kdaj prej, tako da so ga soigralci, ki bodo z njim stali pred kamerami, začeli že rotiti, naj vendar preneha pridobivati mišično maso. »Kolega, oglasil se mi je moj osebni trener in mi naročil, naj te ustavim pri treningih. Ne nazadnje bova v istem filmu in si ne morem privoščiti, da stojim ob tebi, kakršen sem. Že tako moram zdaj zaradi tebe na hitro pridobiti verjetno kakšnih deset kilogramov mišic!« ga je rotil, ki bo skočil v kostum Petra Quilla, tega je igral že v (tudi Marvelovih) Varuhih galaksije. A medtem ko se Pratt tolaži, da mu bodo, da ne bo ob Hemsworthu videti kot bleda suhljata senca, lahko v pomoč posebni učinki in morda podloženi kostumi, v tem ne more najti utehe, že dobro desetletje zvezdnikov filmski dvojnik, ki ugotavlja, da s Hemsworthom skoraj ne more več držati koraka.Redna telesna vadba je za Hemswortha postala skoraj tako pomembna kot dihanje. »Če preneham, tudi le za nekaj dni, imam občutek, kot bi mi telo začelo ugašati. Ne počutim se dobro, vse me začne boleti. Po le nekajdnevnem premoru že čutim togost v hrbtu, vse je razboleno, kot bi se mi telo vnelo. Če želim biti srečen in zdrav, moram biti nenehno v gibanju,« je priznal igralec, za katerega se pomembnost gibanja ni spremenila niti med karanteno. Raje nasprotno, v domači telovadnici se je potil kot še nikoli prej. Deloma zaradi samega sebe, deloma zaradi priprav na film. A če je sam užival v prenaprezanju, pa je sledenje njegovemu ritmu za Hantona postalo že skoraj nemogoče. Kajti četudi Chrisovemu dvojniku telesna vadba ni tuja, ne nazadnje je bil, preden je presedlal v svet filma, polprofesionalen nogometaš, na državni ravni pa je v gimnastiki osvojil zlato odličje, so bili pretekli tedni zanj peklenski. »Kar dela Chris, moram početi tudi sam. To pomeni obrok vsaki dve uri, da je hrana postala nujno opravilo, v katerem nikakor ne uživam. Hkrati pa dvakrat na dan najbolj intenzivna in ekstremna vadba. Pridobil sem že toliko mišične mase, da je to že naporno in ni več dobro za moje telo. Trpijo moji sklepi,« je dejal in dodal, da je Hemsworth nasprotno videti izjemno. »Pravi orjak je, kot gora. Nenehno poslušam, kako izklesan je postal Hemsworth, še za lastne standarde je absolutno nabildan. Kar zame pomeni, da moram tudi jaz priti do teh obsegov mišic. Biti njegov dvojnik še nikoli ni bilo tako težko in naporno.«Avstralec je Prattu in svojemu dvojniku postavil skoraj previsoka merila. Nad čimer pa se nikakor ne pritožuje, ki se bo, kot že v prvih dveh filmih, tudi v četrtem prelevila v astrofizičarko Jane Foster, ki v božanskem Thoru prebudi nežnejša čustva. »Njegovo telo ni iz tega sveta, ne more biti. Pojma nisem imela, česa vse so sposobne mišice,« je odprtih ust lahko le zijala v soigralca, sploh ko je ta nekoliko napel mišice na rokah, ki so spominjale na deblo mogočnega hrasta, na površju katerega se ob naporu izbočijo velikanske žile. Koža pa, kot bi postala premajhna, se povsem nategne in pobledi. »Ne vem, morda mu iz rok tedaj izteče vsa kri.« A če je v teh pogledih neizmerno uživala, pa se je sama precej nerada in le z veliko muko odvlekla do telovadnice. »V mesecih karantene sem večinoma poležavala, jedla slaščice in se občasno smilila sama sebi. Vsak dan znova me je bilo vadbe groza. Po koncu pa sem bila, ne nazadnje tega nisem bila več vajena, kot cunja.«