Televizijsko zvezdnico (26) našli mrtvo na domu

Južnokorejska igralka(26) je umrla, je potrdila njena agencija. »Igralka Song Joo Jungnas je zapustila. Bila je prijateljica, ki nas je vedno osrečevala s svojim blestečim nasmehom, ter sijajna igralka s strastjo,« so zapisali v sporočilu. Vzroka smrti niso sporočili.Song je umrla 23. januarja, na željo njene družine pa so jo pokopali v ožjem družinskem krogu. Debitirala je leta 2013 kot model kozmetičnega podjetja Estee Lauder. Istega leta je zaigrala v televizijski drami Zlata mavrica ter dobila še vlogi v dveh serijah leta 2014 in 2017. Zadnjo vlogo je imela v drami Dear My Name leta 2019.Song je zadnja v vrsti mladih južnokorejskih zvezdnikov, ki so umrli v zadnjem času. Zvezdnik K-popasi je decembra 2017 sodil sam.