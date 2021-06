Televizijski voditelj zgrožen, ko je videl posnetke varnostnih kamer (VIDEO)

Britansko javnost pretresa posnetek varnostne kamere, ki prikazuje podlost mlajšega fanta in ženske srednjih let. Znesla sta se nad defibrilatorjem. Ti so v mnogo državah, tudi v Sloveniji, nameščeni na več javnih mestih. Na ta način lahko vsak mimoidoči nekomu reši življenje.Na posnetku se vidi, kako nepridiprava prideta do naprave, jo vzameta iz škatle in mečeta po tleh, dokler popolnoma ne razpade. Išče ju tudi policija.Posnetek je poobjavil tudi legendarni britanski voditelj»Popolnoma ogabno, še posebej po tem, ko je ena od takšnih naprav včeraj rešila življenje. Če veste, kdo so ti škodljivci, takoj pokličite policijo, preden to storijo znova,« je zapisal na twitterju.