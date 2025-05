Televizijski igralec moril v resničnem življenju

Nekoč je igral v seriji Zakon in red (Law and Order), zdaj pa se je tudi v resničnem življenju znašel v sodnem postopku in bil obsojen na 25 let zapora. Televizijski igralec Isaiah Stokes je bil namreč spoznan za krivega umora Tyrona Jonesa iz New Yorka, poročajo ameriški mediji.

Zločin se je zgodil 7. februarja 2021, ko je Stokes kar enajstkrat ustrelil Jonesa. Po navedbah tožilstva je šlo za maščevanje, potem ko je Jones oktobra 2020 Stokesa pregnal s svoje rojstnodnevne zabave. Na dan umora je Stokes čakal v najetem športnem terencu blizu Jonesovega avtomobila.

Po približno petnajstih minutah je izstopil iz vozila, se približal Jonesovemu avtomobilu in začel streljati. Jonesa je večkrat zadel v glavo in prsni koš; umrl je na kraju dogodka. Stokes se je nato odpeljal domov in še isti dan vrnil najeti avtomobil.

Tožilstvo je primer označilo za naklepni umor, saj je Stokes dejanje načrtoval, da bi se maščeval za ponižanje na zabavi. Po dveh tednih sojenja je bil nedolgo nazaj spoznan za krivega. Sodnica Melinda Katz je poudarila, da je bil Stokes obsojen na dolgoletno zaporno kazen tudi zato, ker med sojenjem ni pokazal nobenega obžalovanja. Stokesova obsodba je vsaj malo olajšanja prinesla Jonesovi družini, čeprav so poudarili, da nobena kazen ne bo mogla povrniti njihovega ljubljenega.

Isaiah Stokes je igral tudi v seriji Imperij pregrehe (Boardwalk Empire), deloval pa je kot glasbenik pod imenom I$AIAH.