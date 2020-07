Televizijskega voditelja odpustili zaradi spolnega nadlegovanja sodelavke

Televizija Fox News je v sredo prekinila delovno razmerje z 48-letnim voditeljem in nekdanjim dopisnikom v Beli hiši Edom Henryjem, ker ga je sodelavka obtožila neprimernega spolnega obnašanja na delovnem mestu pred nekaj leti. Ni jasno, kaj je storil, odpustili pa so ga po preiskavi.



Preiskavo so sprožili prejšnji četrtek in v tem času Henryja umaknili s televizije, v sredo pa je bil odpuščen. Henry je osem let poročal iz kongresa za medij Roll Call, nato se je leta 2006 zaposlil pri televiziji CNN, ki ga je poslala za dopisnika v Belo hišo, kar je delal naprej tudi od leta 2011, ko je prestopil k televiziji Fox News.



V težavah je bil Henry že leta 2016, ko je prišlo na dan, da je imel spolno razmerje s striptizeto iz Las Vegasa in obenem še s hosteso. Takrat so ga iz Bele hiše premestili na obravnavanje notranje politike. Žensko, ki je vložila pritožbo, zastopa odvetnik Douglas Wigdor, ki je že prej zastopal 20 zaposlenih pri Fox Newsu v tožbi zaradi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.



Fox News je moral leta 2016 odpustiti svojega ustanovitelja in predsednika Rogerja Ailesa, ki je dolga leta spolno zlorabljal zaposlene novinarke oziroma voditeljice, ki so hotele napredovati v poslu. Tožiti si ga je upala le ena, in sicer Gretchen Carlson, vendar ji je nekaj kolegic potem le izrazilo podporo in povedalo, da se jim je zgodilo podobno.



Leta 2017 je moral oditi najslavnejši in najbolj gledani voditelj televizije Fox News Bill O'Reilly, ker je prišlo na dan, da je poravnal pet tožb o spolnem nadlegovanju za skupaj 40 milijonov dolarjev z denarjem televizije. Za njim se je moral posloviti tudi voditelj Eric Bolling, ki je sodelavkam pošiljal opolzka sporočila in fotografije.