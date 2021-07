Televizijska voditeljica se bori z covid-19: Okužil me je z delto

(46), priljubljena britanska voditeljica, se je oglasila na Instagramu in svoje sledilce obvestila, da je zbolela za covidom-19. »Polno sem cepljena z obema odmerkoma cepiva in zbolela sem za covidom. To vam zdaj pravim, da bi doumeli, da pandemije niti slučajno ni konec. Delta različica se hitro širi in prav s to različico sem se okužila od nekoga, ki je imel virus, in sem zanj skrbela, čeprav sva bila prepričana, da je samo gripa,« je zapisala.»Kakorkoli, ne le, da sem bila cepljenja, nosila sem tudi masko. Predvidevala sem, da bo vse to dovolj za zaščito. Ni bilo. Takšnih zgodb je vse več. Simptomi niso blagi in to je drugi dan z vročino. Imam zamašen nos in vnete oči. Zelo sem utrujena in ne morem vstati iz postelje. Verjemite mi, ne želite se tako počutiti. Jaz sem virus dobila od nekoga, ki ni bil cepljen. Če ste cepljeni, ne znižujte svojih varnostnih ukrepov. V gneči nosite masko. Ne pozabite, da vas cepiva ne ščitijo od bolezni, ampak od smrti in težkih simptomov. Še vedno pa se lahko okužite. Zato se zaščitite s cepivom,« je zapisala.