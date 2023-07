Televizijo trese škandal: zelo znani voditelj plačeval najstnici za eksplicitne fotografije?

BBC pretresa škandal, v katerega je vpleten še neimenovan voditelj. Tako je televizijska hiša potrdila, da preiskuje obtožbe o »neprimernem spolnem vedenju enega od njenih voditeljev«.

V soboto se je pojavilo poročilo o ženski, ki je neimenovanega BBC-jevega voditelja obtožila, da je njenemu najstniškemu otroku plačeval za spolno eksplicitne fotografije. Britanska javnost še vedno ne ve, kdo je voditelj, a tamkajšnji tabloidi trdijo, da gre za zelo znanega voditelja.

40.000 evrov za nazorne posnetke?

»Vse obtožbe jemljemo zelo resno in imamo vzpostavljene postopke za proaktivno obravnavo,« je dejal tiskovni predstavnik BBC. Voditelja so suspendirali in čakajo, ali bodo zoper njega vložili obtožnico. Vodstvo hiše pa se je že sestalo s policijo. Voditelj naj bi najstnici za posnetke plačal okoli 35.000 funtov, kar je več kot 40.000 evrov. Po poročanju časnika The Sun se je družina domnevne žrtve pritožila na BBC 19. maja. The Sun je navedel še, da se je komunikacija med voditeljem in najstnico začela pred tremi leti, ko je imela 17 let, dekle pa naj bi po navedbah svoje matere denar večinoma porabilo za kupovanje prepovedanih drog.

»Ko ga vidim na televiziji, mi postane slabo. Ta moški je uničil življenje mojemu otroku. Poslal ji je na tisoče funtov v zameno za spolno eksplicitne fotografije,« trdi mati.

Po navedbah policije poteka proces zbiranja informacij, preiskave pa za zdaj uradno niso odprli.

Pogovore z vodstvom BBC je potrdil tudi pravosodni minister Alex Chalk in dodal, da je potrebna nadaljnja preiskava BBC-jevega ravnanja glede omenjenih obtožb.

Generalni direktor BBC v zadregi

Generalni direktor BBC Tim Davie pa naj bi danes predstavil letno poročilo o poslovanju mreže, namesto tega pa so ga pričakala številna vprašanja o tem incidentu. Dejal je, da osebno ni govoril z omenjenim voditeljem, na vprašanje, ali je voditelj dal odpoved, pa ni želel odgovoriti.

Primer je komentiral tudi britanski premier Rishi Sunak, ki je dejal, da gre za »šokantne in zaskrbljujoče obtožbe« na račun voditelja BBC, čigar imena da ne pozna. Dodal je, da vlada verjame, da bo preiskava potekala dosledno in hitro. Britanska javnost se medtem sprašuje, ali se je vodstvo BBC ustrezno odzvalo na prvo pritožbo domnevne žrtve, ki naj bi medijsko hišo kontaktirala že sredi maja.