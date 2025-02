Tekmovalka šova Nina zanosila, nato pa je izvedela, da je hudo bolna

Nina Bandić, tekmovalka sedme sezone hrvaškega resničnostnega šova »Život na vagi« (Življenje na tehtnici), je rodila sina, poroča Index. Veselo novico je potrdila z objavo na Instagram storyju, kjer je zapisala: »Dobrodošel na svet, čudoviti mali deček.«

Nina je nedavno razkrila, da je v času, ko je izvedela, da je noseča, izvedela tudi, da ima tumor.

»Ni lepšega občutka od spoznanja, da v tebi raste malo bitje, ki ga boš devet mesecev pozneje držal v svojih rokah. Verjamem, da vsaka nosečnica občuti strah in komaj čaka zdravniške preglede, da bi se prepričala, da je vse v redu z otrokom, še posebej, če ne gre vse po lahki in enostavni poti,« je uvodoma zapisala.

»Bili so težki in boleči dnevi«

»Že na samem začetku nosečnosti so se začeli najini veliki boji. Izvedeli smo, da se poleg majhnega dojenčka v mojem telesu razvija tudi maligni tumor, ki je bil že precej velik in nevaren tako zame kot za otroka. Kombinacija nosečnosti in kemoterapije ne zveni optimistično niti obetavno, toda to bitko smo dobili. Od samega začetka sem se zavedala, da ne morem pobegniti iz svojega telesa in da je edino, kar mi preostane, boriti se in verjeti, da bova oba preživela vse, kar naju čaka,« je nadaljevala Nina.

»Bili so zelo težki in boleči dnevi in verjamem, da jih bo še nekaj, vendar je bilo tudi veliko lepih dni, v katerih sva uživala in bila srečna, in to naju je držalo pokonci. Vera, da naju varuje dragi bog, in podpora najbližjih, sta nama na tej poti nekaj najdragocenejšega, saj naju iz dneva v dan ženeta naprej in naju delata močnejša,« sporoča.

Poročila se je decembra

Da je Nina noseča, je sporočila že januarja.

»Bogu sem hvaležna za vse v letu 2024. Najlepše za naju šele prihaja. Boga pa prosim samo za zdravje mojih bližnjih in mene same! Vse ostalo imava! Hvaležna do neba. Štejeva zadnje dni. Življenje je lepo,« je takrat zapisala. Decembra lani se je tudi poročila.

»Še kratek čas sva v enem kosu in komaj čakam, da spoznam svojega malega borca, zaradi katerega imata življenje in vsaka bitka, ki naju čaka, smisel,« je januarja še povedala.

Nina je v šov vstopila pri 26 letih s težo več kot 130 kilogramov, a na koncu je doživela neverjetno preobrazbo. Na prvem tehtanju je imela 136,2 kilograma, do finalnega tehtanja pa je izgubila 62,3 kilograma, kar je celo 45,7 odstotka telesne mase.