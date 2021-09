Roman v Supertalentu ponorel, ker ni bil všeč žiriji (VIDEO)

V hrvaškem šovu talentov je bilo sinoči pestro. Že v prvi oddaji jeposkrbel za incident, o katerem danes govori vsa Hrvaška. Roman ima stare zamere do žirantke, česar ni skrival niti pred začetkom pevskega nastopa. Že zaradi obnašanja je prejel prvi x (torej 'ne'), med petjem pa še tri.Roman je na vsak način želel pesem odpeti do konca, posredovati pa je morala celo produkcijska ekipa. Od žirije je želel pojasnila, zakaj ga ne spustijo v naslednji krog, v bran pa mu je stopila partnerica. »Da se razumemo, jaz sem doktorirala iz glasbe. Glede vedenja se strinjam, da ni bilo ustrezno. Kar zadeva petje, pa niste pristojni, da bi dejali, da ne zna peti,« je Maji dejala Bianca in z Romanom zapustila oder.Del dogajanja si oglejte v spodnjem videu.