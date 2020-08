Tekmovala v slovenskem BB, zdaj pa živi v Monte Carlu in pretirava s fotošopom

Kar estetski kirurg ne more popraviti, popravi photoshop. No, tako vsa misli ena najbolj znanih starlet in zvezda resničnostnih šovov, ki smo jo pred leti lahko spremljali tudi v našem BIg Brotherju. Bujna črnogorska lepotica, ki je polna najrazličnejših vsadkov in polnil, ima na instagramu že več kot 400 tisoč sledilcev. Na njenih fotografijah pa so skoraj vedno v prvem planu njene prsi in njen dekolte. A kljub temu, da so jo spretni kirurgi že tako zelo spremenili in popravili, da si skorajda ni več podobna, očitno še vedno ni povsem zadovoljna s svojim videzom.Njenim sledilcem namreč ni ušlo, da so mnoge njene fotografije obdelane. Z obdelavami si podaljša vrat, roke, noge in še kaj. Običajno pri obdelavi tako zelo pretirava, da opazijo tudi tisti, ki temu ne namenjajo tako veliko pozornosti.