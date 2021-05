Tekma za filmskega pionirja v vesolju

Julija Peresild in Klim Šipenko že z junijem začenjata priprave na snemanje. FOTO: Osebni Arhiv

Rusi dali v prvo prestavo

Rusi bodo očitno prvi snemali na Mednarodni vesoljski postaji. FOTO: Nasa

5.

oktobra naj bi v posneli igrani film.

Bogataševa avantura

Iščemo resnične superjunake, ki bi šli med zvezde in istočasno postali tudi svetovne filmske zvezde.

Kdo bo prvi, ki bo posnel film v vesolju – Američani ali Rusi? Stara bitka prevlade med razvpitima rivaloma z različnih delov našega planeta se očitno nadaljuje, četudi je seveda obarvana primerno času. Že lansko jesen je namrečnajavil, da bo svoje vratolomne vragolije že kmalu z Zemlje preselil na Mednarodno vesoljsko postajo, kamor naj bi ga, tako je pričakoval, izstrelili še letošnjo jesen.Zdaj pa se zdi, da bodo morda Rusi (in ne hollywoodski težkokategornik) tisti, ki bodo z zunajplanetarnim snemanjem orali ledino. Ruska vesoljska agencija Roskozmos je namreč že najavila, da 5. oktobra pošilja na Mednarodno vesoljsko postajo svojo filmsko ekipo, ki naj bi prva v vesolju posnela igrani film. Vesoljsko dramo Challenge (Izziv), v kateri bo eno glavnih vlog prevzela ruska igralka, v režijskem stolčku pa bo breztežnostno lebdel, ki mu vesoljske tematike niso tuje, saj se je podpisal tudi že pod film Saljut 7.Tom Cruise je bil prepričan, da mu ob sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo Nasa inmesto filmskega pionirja v vesolju ne uide. A je bilo njegovo vzhičenje precej kratkega roka, po njegovi lanskoletni oktobrski napovedi filmskega projekta v vesolju so še ne mesec pozneje podobno najavili tudi Rusi. In v skoraj isti sapi že pošteno poprijeli za delo, da prehitijo hollywoodske rivale.»Iščemo resnične superjunake, ki bi šli med zvezde in istočasno postali tudi svetovne filmske zvezde,« so kar z javno objavo začeli iskati igralce za celovečerni film, posnet v vesolju, pri tem pa izpostavili, da igralske izkušnje niso pogoj. Vseeno pa so potencialne kandidatke morale izpolnjevati določene kriterije, denimo starost med 25. in 40. letom, morajo imeti rusko državljanstvo, tehtnica jim mora pokazati nekje med 50 in 70 kilogrami. »V manj kot treh minutah in pol mora tudi preteči en kilometer, v 20 minutah preplavati 800 metrov in elegantno skočiti v vodo s treh metrov.«Čemur je očitno v celoti zadostila Peresildova, ki bo 1. junija s Šipenkom že začela urjenje za zunajzemeljski podvig, ki bo obsegal vse, od skakanja s padalom do lebdenja v breztežnosti, njune predpriprave pa bo snemala ruska televizija Channel One, ki bo pozneje sodelovala tudi pri tisti pravi stvari visoko nad Zemljo. Urjenja se bosta najverjetneje udeležila tudi igralkain režiser, ki bosta v primeru česa nepričakovanega vskočila namesto Julije oziroma Klima.Kakšna bo zgodba ruskega celovečerca v vesolju, ostaja skrivnost, znano je le, da želijo s filmom popularizirati ruske dejavnosti v vesolju in opevati poklic kozmonavta. Vsekakor pa je vse bolj verjetno, skoraj že zapečateno, da bodo Rusi tudi v resnici prvi s filmom v vesolju. Kajti čeprav naj bi po prvih napovedih le dobra dva tedna pozneje, 20. oktobra, na Mednarodno vesoljsko postajo zavoljo filma poletela tudi Cruise in režiser, datum njune izstrelitve še ni potrjen, pa tudi vse preostalo v povezavi s filmom je še v povojih in visi v zraku. Deloma tudi, ker se je zaradi pandemije pošteno zavleklo snemanje Cruisovega tekočega filmskega projekta Misija nemogoče 7, ki še vedno ni končan.Roskozmos bo torej najverjetneje tisti, ki bo šel v filmsko zgodovino kot prva vesoljska agencija na svetu, ki je sodelovala pri snemanju zunajzemeljskega celovečerca. Ne bo pa na Mednarodno vesoljsko postajo poslala zgolj filmarjev, pač pa le dva meseca pozneje, decembra, še japonskega milijarderja, ki ga bo na poti spremljal filmar, ki bo bogataševo vesoljsko avanturo posnel in delil s svetom na youtubu.»Radoveden sem. Sprašujem se, kakšno je življenje v vesolju. To bom odkril in svoje ugotovitve ter spoznanja delil s svetom,« se nad prihajajočim 12-dnevnim potovanjem navdušuje milijarder, ki z Muskovimi raketami načrtuje tudi polet okoli Lune. A to najverjetneje šele čez dve leti.