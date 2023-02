Tej voditeljici avtobus odtrgal roko, po 22 operacijah pa se je zgodilo nekaj neverjetnega

Srbska voditeljica Dea Đurđević je pred štirimi leti doživela grozljivo nesrečo, v kateri ji je avtobus odtrgal roko, zdaj pa je razkrila, kako jo bo končno spet lahko uporabila.

Dea se je oglasila na družabnem omrežju in povedala, kako poteka njeno okrevanje in kako je potekala ena izmed 22 operacij, ki jih je imela doslej.

»Dragi moji, hvala vsem za neizmerno podporo. Včeraj je prof. Dr. Marko Bumbaširević je operiral roko in končno smo odstranili ortozo. To je bila zelo zahtevna operacija, ki jo lahko opravi le on. Dolgo sem se psihično pripravljal na nov poseg in zdaj se počutim fantastično. Dr. Bumbašireviću sem neskončno hvaležna, da lahko uporabljam svojo roko. Naredil je nemogoče. Čarovnija. Rad bi se zahvalil tudi čudovitemu osebju, začenši z zdravniki, anesteziologi in medicinskimi sestrami. Hvala za čudovito nego in vse nasmehe,« je zapisala voditeljica.