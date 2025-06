Tega zvezdnika obtožujejo spolnega nadlegovanja mladoletnic, gnusne podrobnosti prišle na dan

Igralec in pevec Jared Leto se sooča z resnimi obtožbami več žensk, ki trdijo, da se je do njih neprimerno vedel, nekatere od njih pa so bile ob srečanju z njim mladoletne. Domnevni incidenti trajajo že skoraj dve desetletji, tako navaja Daily Mail.

Zvezdnika obtožujejo spolnega nadlegovanja mladoletnic, gnusne podrobnosti prišle na dan. Foto: Dave J Hogan/Getty Images FOTO:

Tako je denimo manekenka Laura La Rue spregovorila o izkušnji, ki jo je domnevno imela z Letom leta 2008. Takrat je bila stara komaj 16 let, on pa 36. Pojasnila je, da ga je spoznala na dobrodelni večerji za pravice živali.

»Vprašal me je, koliko sem stara. Rekla sem: 'Stara sem 16 let. Koliko si stara t?',« je povedala La Rue in dodala, da jo je Leto prosil za številko, čeprav je vedel, da je mladoletna. Kasneje je obiskala njegov dom v Los Angelesu, kjer naj bi se Leto z njo »ves čas spogledoval in jo dražil«.

Tiskovni predstavnik igralca in glasbenika je njeno zgodbo zanikal in trdil, da je bil njun stik profesionalen in da je La Rue kasneje celo poskušal postati njegova osebna asistentka, kar sama zanika.

Zvezdnika obtožujejo spolnega nadlegovanja mladoletnic, gnusne podrobnosti prišle na dan. FOTO: Isabel Infantes Reuters

Še ena ženska pa trdi, da je zvezdnika spoznala v klubu, kjer jo je njegova asistentka prosila za telefonsko številko. »Kasneje sva se nekajkrat družila pri njem doma, ampak bil je čuden. Nekateri imajo radi čudne stvari, ampak meni njegov fetiš ni ustrezal,« je dejala.