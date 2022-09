Tega pri Slovencih zelo priljubljenega hrvaškega zvezdnika preiskuje policija

Na Hrvaškem odmeva škandal povezan s ponarejenimi covid potrdili. Še zlasti, ker se je med osumljenci znašel eden največjih pevskih zvezdnikov pri naših južnih sosedih.

Tako je priljubljeni pevec Tony Cetinski med 243 ljudmi, osumljenimi, da so kupili ponarejeno covidno potrdilo. To pomeni, da bo zoper njega, pa tudi zoper druge, ki so osumljeni dajanja podkupnine za pridobitev potrdil, sprožena preiskava.

Hrvaška policija je včeraj namreč prijela 12 ljudi, ki jih sumijo, da so organizirali združbo, v kateri so za denar prodajali covidna potrdila osebam, ki niso bile cepljene, so poročali hrvaški mediji.

Preiskovalci sumijo, da je to kriminalno mrežo vodilo 12 državljanov Hrvaške, med 243 osumljenimi plačevanja podkupnin pa so tudi trije državljani Srbije in en državljan Kosova. Najstarejši osumljenec je star 21, najstarejši pa 84 let.

Po navedbah Uskoka je medicinska sestra, ki je delala v enem od zagrebških zdravstvenih domov, vnašala lažne podatke o cepljenju v register zdravstvenega ministrstva. Ocenjuje se, da so osumljenci za to nezakonito storitev plačali najmanj 100 evrov.