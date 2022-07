Taylor Swift prikriva zaroko (FOTO)

Njeno ljubezensko življenje je bilo odprta knjiga. Romance Taylor Swift so se namreč vse preigravale pod drobnogledom radovedne javnosti, prav tako je tudi pevkina srčna bolečina, ki je spremljala razpad razmerij, vsakokrat postala novica za naslovnico tabloidov. In teh je bilo za celo knjigo, zdelo se je že celo, da nad Taylor visi prekletstvo nesrečne ljubezni. Čeprav ji je uspelo omrežiti prenekaterega zvezdnika, za katerim vzdihujejo dekleta z vsega sveta, od Joeja Jonasa, Taylorja Lautnerja in Harryja Stylesa do Johna Mayerja in Jaka Gyllenhaala, je običajno že po nekaj mesecih goreče strasti spet ostala sama z zlomljenim srcem. In s pomilovanjem javnosti. A se je iz tega nekaj naučila, saj je, ko je pred skoraj šestimi leti v njeno življenje vkorakal Joe Alwyn, zasebnost začela skrivati. O svojem ljubezenskem življenju je prenehala govoriti, sreče, ki jo je našla z Joejem, ni obešala na veliki zvon. Kot tudi ni zdaj skoraj nikomur zaupala – le svojim najbližjim –, da sta se z ljubljenim zaročila in da načrtujeta poroko.

6 let se že imata rada, kar sta nedavno okronala z zaroko.

Leta 2016 je doživljala vse najlepše in najbolj grozno hkrati. »Počutila sem se samo in zagrenjeno. Bila sem kot ranjena žival, ki udriha po vsem in vsakomer. Če sem želela ohraniti razum, sem morala ves svoj sistem prepričanj zgraditi na novo. Hkrati pa sem se prav tedaj zaljubljala v nekoga s čudovito normalnim in uravnoteženim življenjem.« Ta nekdo je bil Alwyn, ki ga je ljubosumno skrivala pred drugimi, z javnostjo ga ni želela deliti. Postal je njena rama opore. Še zlasti med pandemijo, ko je zvezdnico zamajala še novica, da se njena mama Andrea bori s tumorjem na možganih.

Z Joejem je našla ravnovesje in normalnost. V Londonu sta si najela hišo in zaživela življenje povsem običajnega para. Naokoli se prevažata v povsem navadnem avtomobilu znamke Nissan, obiskujeta londonske pube, kjer klepetata z lokalci. Ona ne hodi vsa nališpana in kot iz škatlice, pač pa nenaličena in v udobnih športnih oblačilih. V tem slogu, tiho, mirno in zasebno, sta se tudi zaročila.

»V resnici sta zaročena že nekaj mesecev, a sta srečno novico povedala le najbližjim. Za zaroko vedo le družina in najtesnejši dolgoletni prijatelji, ki jim popolnoma zaupata in so jima vsi obljubili popolno molčečnost. Niti vsi iz Taylorine ekipe še ne vedo, da je zaročena,« se je vendar razvezal jezik Joejevemu prijatelju. Taylor nosi diamantni zaročni prstan le doma. Da je le ne bi kaj izdalo!

Nekateri zvezdniki iz svojega poročnega dne priredijo šov in prodajo pravice za ekskluzivno poročanje z romantičnega obreda revijam, kot so Vogue, Hello! ali Rolling Stone Magazine. Od Taylor in Joeja tega nikakor ne moremo pričakovati. »Njuna poroka bo preprosta in elegantna ter samo zanju. Poročnih zaobljub si ne bosta izmenjala pred prižganimi kamerami in fotoaparati revij. Svojo ljubezensko pravljico si želita doživeti čim bolj stran od medijev.« Sicer pa naj bi poročne priprave že potekale in naj bi se na skupno plovbo podala najpozneje v enem letu in pol.

Country pevki je srce ukradel britanski igralec Joe Alwyn. FOTO: Stephane Mahe, Reuters

Z njim je našla srečo in mir. FOTO: Osebni arhiv