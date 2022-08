Taylor Swift: njeno zasebno letalo povzroča največ emisij ogljika

Tiskovni predstavnik Taylor Swift je zanikal, da je ameriška pop zvezdnica odgovorna za »večino ali vsa« potovanja z njenim zasebnim letalom, potem ko jo je družba za trženje trajnostnega razvoja Yard domnevno označila za najbolj potrošno zvezdnico, in trditev označil za 'očitno nepravilno'«.

Yardova raziskava je pokazala, da je Swiftovo letalo med 1. januarjem in 29. julijem 2022 opravilo 170 poletov, pri čemer je bilo v zraku 15,9 dni s povprečnim časom letenja 80 minut in 139,36 milj na let. Skupne emisije med letom 2022 so bile izračunane na 8.293,54 ton, kar je 1.184,8-krat več od skupnih letnih emisij povprečne osebe.

»Taylorjevo letalo redno posojajo drugim posameznikom,« je tiskovni predstavnik povedal za The Guardian in zavrnil nadaljnje komentarje. Yard je zbral podatke iz računa Celebrity Jets na Twitterju, ki samodejno sledi določenim letalom, da bi poudaril 'škodljiv vpliv uporabe zasebnih letal', potem ko so oboževalci klicali znane osebnosti, kot so Drake, Travis Scott in Kylie Jenner, zaradi izjemno kratkih letov v času, ko globoka podnebna kriza.

Julija je Jennerjeva, ki je v razmerju s Scottom, na Instagramu objavila fotografiji njunih letal z napisom: »Hočeš vzeti mojega ali svojega?« Račun Celebrity Jets na Twitterju je ugotovil, da je Jennerjev let kasneje tistega dne trajal le 17 minut.

Kdo so ostali razspineži?

Drake je poskušal braniti svojo uporabo ogromnega zasebnega letala – 185 milijonov dolarjev vrednega boeinga 767, ki običajno sprejme več sto ljudi, prirejenega po njegovem okusu – za serijo manj kot 20-minutnih letov z besedami, da je bilo letalo premaknjeno na skladiščno lokacijo in takrat ni prevažal potnike. En oboževalec je odgovoril: »V redu, ampak to je še hujše, ali ne vidite, zakaj je to slabše?«

Medtem ko se je Scott v Yardovi raziskavi uvrstil na 10. mesto, niti Drake niti Jenner nista bila na seznamu 10 najhujših prestopnikov. Swiftovi sta tesno sledila boksar Floyd Mayweather z izpusti 7076,8 tone CO2 in Jay-Z s 6981,3 tone.

Nekdanji igralec baseballa Alex Rodriguez je bil uvrščen na 4. mesto, country pevec Blake Shelton na 5. mesto, režiser Steven Spielberg na 6. mesto, Kim Kardashian na 7. mesto, Mark Wahlberg na 8. mesto, Oprah Winfrey na 9. mesto in Scott na 10. mesto.

Kako kaže statistika?

Zasebna letala vsako leto izpustijo več kot 33 milijonov ton toplogrednih plinov – več kot Danska. Njihova majhna potniška obremenitev pomeni, da onesnažujejo od pet do 14-krat več kot komercialna letala na potnika in 50-krat bolj kot vlaki. Le 1 % svetovnega prebivalstva je odgovoren za polovico emisij, povezanih z letenjem.

Računa CelebJets na Twitterju in Instagramu vodi Jack Sweeney, študent koder na Univerzi v osrednji Floridi, ki je že spremljal gibanje ruskih oligarhov in tehnološkega mogotca Elona Muska, ki naj bi mu ponudil 5000 dolarjev, da preneha slediti njegovim gibanjem. »Količina časa in predanosti, ki sem jo vložil v to, je vredno,« je Sweeney povedal za Bloomberg, »pet tisoč dolarjev ni dovolj, da bi prenehal.«

Direktor za digitalno trajnost pri podjetju Yard Chris Butterworth je dejal: »Z lahkoto se izgubiš v bleščečih življenjih bogatih in slavnih, a na žalost so ti ogromen del problema CO2e, ki ga imamo z letalsko industrijo. Letalstvo je vsako leto odgovorno za 2,4 odstotke CO2 misij, ki jih proizvede človek, raziskave pa kažejo na velik razkorak med super bogatimi in nami ostalimi glede letov, potovanj in celo splošnih emisij.«

Yard je izjavil, da njihova raziskava »ni odločilna za največje kršitelje, ampak največje kršitelje glede na podatke, predstavljene na Twitter strani Celebrity Jets«, in dejal, da ni jasno, ali so bili lastniki letal na vsakem letu.