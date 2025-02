Taylor Swift izžvižgana na Super Bowlu, njena reakcija presenetila navijače (VIDEO)

Super Bowl, finale ameriškega nogometa, ni minil brez kontroverz, v središču pozornosti pa se je tokrat znašla pop zvezdnica Taylor Swift. Čeprav je na tekmo prišla podpret svojega fanta, Travisa Kelca, zvezdnika moštva Kansas City Chiefs, je bila deležna neprijetnega sprejema navijačev nasprotne ekipe, Philadelphia Eagles.

Swift, ki jo je na dogodek spremljala raperka Ice Spice, je nosila eleganten bel suknjič, top, kavbojke in visoke bele škornje, svoj videz pa je dopolnila z majhno rdečo torbico v podporo Kelcovi ekipi. Vendar pa je ob pojavu njenega obraza na velikem zaslonu dvorane sledil nepričakovan odziv – dvorano je napolnilo glasno žvižganje, predvsem s strani navijačev Eaglesov.

Kamere so ujele pevkino reakcijo – rahlo zmeden izraz, ki ga je spremljal blag nasmešek in pogled od strani, kot da se sprašuje: »Kaj se dogaja?« Njena umirjena drža, ki jo mnogi opisujejo kot »shake it off« (otresi se, po njeni istoimenski uspešnici) odnos, je hitro požela odobravanje številnih oboževalcev na družbenih omrežjih. Med tistimi, ki so ji stopili v bran, je bila tudi teniška legenda Serena Williams, ki ji je na platformi X svetovala, naj ignorira žvižge.

Teorije o »prekletstvu« Taylor Swift

Incident je ponovno razvnel razprave o domnevnem »prekletstvu« Taylor Swift. Nekateri navijači Kansasa namreč verjamejo, da pevka prinaša nesrečo moštvu, odkar je v zvezi s Travisom. Čeprav so Chiefs pod njenim navijaškim okriljem v preteklosti dosegali zmage, je slaba predstava ekipe na Super Bowlu (Eaglesi so vodili s 27:0 v tretji četrtini) sprožila teorije zarote o njeni »usodni« prisotnosti.

Taylor Swift in Travis Kelce sta menda močno zaljubljena. FOTO: Carlos Barria Reuters

Taylor Swift in Travis Kelce sta skupaj od poletja 2023, svojo zvezo pa sta javno potrdila oktobra istega leta. Kelce velja za enega ključnih igralcev Chiefsov, njuna romanca pa redno polni naslovnice medijev. Špekulacije o morebitni zaroki so se še okrepile, saj je Swift na Super Bowl prišla v beli opravi – kar so nekateri oboževalci interpretirali kot namig na bližajočo se poroko.

Kelcejev oče Ed Kelce je v medijih izjavil, da bi bil izjemno vesel, če bi se par zaročil, Swift pa opisal kot »izjemno pametno in prijazno osebo«. Po navedbah virov blizu para pa sta zelo zaljubljena in kljub natrpanim urnikom preživljata veliko časa skupaj.

Neomajna priljubljenost kljub incidentu

Kljub žvižgom in teorijam zarote Taylor Swift ostaja ena največjih glasbenih ikon današnjega časa. Njen album The Tortured Poets Department je bil najbolje prodajani album leta 2024 v ZDA, njena turneja Eras pa je s prodajo vstopnic in prihodki presegla dve milijardi evrov ter podrla številne rekorde.