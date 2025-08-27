POROČNI ZVONOVI

Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena

Pevka in kantavtorica Taylor Swift je uradno zaročena z zvezdnikom ameriškega nogometa, članom ekipe Kansas City Chiefs, Travisom Kelcejem.
Fotografija: Travis Kelce in Taylor Swift.  FOTO: Patrick Smith/Afp
Travis Kelce in Taylor Swift.  FOTO: Patrick Smith/Afp

M. Fl.
27.08.2025 ob 09:00
M. Fl.
27.08.2025 ob 09:00

Par je novico sporočil s čustveno objavo na Instagramu ter s tem potrdil tisto, kar so si oboževalci že dolgo želeli: Taylor je našla svojo večno ljubezen.  

Objavo sta zaljubljenca pospremila z napisom: »Vaša učiteljica angleščine in vaš učitelj telovadbe se bosta poročila,« in s fotografijami objema na cvetočem vrtu, bližnjega posnetka zaročnega prstana: osupljivega diamanta z zlato obrobo ter Kelceja, kako na kolenu Taylor prosi za roko.

Nor prvi korak

Njuno skoraj dveletno razmerje je v javnost prišlo septembra 2023, ko je pevka prvič obiskala tekmo ekipe Kansas City Chiefs, za katero igra Kelce.

Vse skupaj se je začelo z zapestnico prijateljstva, na kateri je bila njegova telefonska številka.

V epizodi svojega podkasta New Heights je leta 2023 Kelce priznal, da je skušal Swift zapestnico podariti med enim od njenih koncertov turneje Eras Tour.

Swiftova je v intervjuju za revijo Time to potezo opisala kot noro kovinsko.

Nekaj časa sta se nato videvala na skrivaj:

»Precej dolgo, za kar nihče ni vedel, in za to sem hvaležna, ker sva se lahko resnično spoznala,« je povedala in dodala: »Ko sem šla na tisto prvo tekmo, sva že bila par.« 

Njuna zgodba se je odtlej razvila kot romantična pravljica: poljub na igrišču po zmagi Chiefsov na Super Bowlu 2024, Kelcejev nepričakovani nastop na odru med Swiftino turnejo v Londonu ...

FOTO: Ezra Shaw/Afp
FOTO: Ezra Shaw/Afp

Par se je, z izjemo nekaj viralnih utrinkov, ki so sledilcem ponudili vpogled v njuno razmerje, na družbenih omrežjih večinoma izogibal objavam drug o drugem.

Taylorje leta 2024 objavila fotografijo s Kelcejem, ko sta se srečala s princem Williamom in njegovimi otroki na njenem koncertu v Londonu.

Kelce je julija objavil vrtiljak poletnih utrinkov iz njunega skupnega časa med njegovim odmorom izven sezone. To sta bili prvi objavi, kjer sta na svojih profilih na Instagramu objavila fotografije drug drugega.

Od začetka razmerja sta 14-kratna dobitnica nagrade Grammy in trikratni zmagovalec Super Bowla navduševala občinstvo po vsem svetu. Oba sta razmerje tudi javno priznala.

»Ko rečeš, da je razmerje javno, to pomeni, da me zanima, kaj je všeč njemu, da se podpirava, in nama

ni mar, da so tam tudi drugi ljudje. Ponosna sva drug na drugega,« je pevka povedala za revijo Time.

Iskrenost, prijatelji in prstan

Kelce je v podkastu Bussin with the Boys leta 2024 povedal, da zna biti pozornost javnosti zelo naporna.

»Ona pa vse skupaj ohranja tako sproščeno in to res občudujem,« je pojasnil in se spominjal: »Zares sem se zaljubil vanjo zaradi njene pristnosti med prijatelji in družino.«

V zadnji epizodi New Heights sta zaročenca razkrila več podrobnosti o svojem razmerju. Kelce je povedal, da je bila Swiftina energija med koncertom turneje Eras tista, ki je zanetila iskrico.

»Če ne bi šel na ta koncert, ne bi bil tako prevzet, ne bi imel take želje, da jo spoznam. Nikoli me še nihče ni tako zanimal,« je rekel.

V istem pogovoru je Swift zaupala, kaj je bila zanjo na začetku razmerja tista zelena zastavica Kelcejeva sposobnost ohranjanja prijateljstev in njegova zvesta narava.

Par je sedaj stopil stopničko više in ljubezen okronal z zaročnim prstanom, ki po ocenah draguljarke Laure Taylor iz Lorel Diamonds deluje kot starinski prstan z diamantom med 10 in 12 karati v rumenem zlatu, piše CNN.

FOTO: Instagram Taylor Swift, Reuters
FOTO: Instagram Taylor Swift, Reuters

Preberite še:

 

Selena Gomez slavila v družbi Taylor Swift (Suzy)
Zvezdničino leto je bilo polno pomembnih poklicnih in osebnih uspehov.

 

Šov Taylor Swift se nadaljuje
Ameriška glasbenica v slogu naznanila nov album. Napoved je sledila skrivnostnim objavam, odštevanju.

