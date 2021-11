Obeta se poroka: Taylor Lautner bo ženin

V vampirski sagi Somrak je bil njegov lik volkodlaka Jacoba Blacka tisti, ki je kratko potegnil v ljubezni. Njegova nežna čustva do Belle v podobi Kristen Stewart so namreč ostala neuslišana, saj je ta podarila srce vampirju Edwardu, ki ga je zaigral Robert Pattinson.

A to je bil film, povsem drugačen od resničnosti Taylorja Lautnerja, v kateri je igralec dekle svojih sanj našel v medicinski sestri Tay Dom. Ta mu je na njegovo priznanje ljubezni preprosto odgovorila, da so ta čustva obojestranska. A kljub veri v njuno ljubezen je zvezdnika vendar nekoliko nervozno stiskalo okoli srca, ko je, obdan z desetinami šopkov rdečih vrtnic, padel na kolena in ljubljeno prosil za roko.

Romantična kulisa snubitve je bila popolna, kot iz pravljice. Polmrak, ki so ga osvetljevali plameni iz prasketajočega kamina in nad njim neonski znak z njegovim priimkom, ki je poskrbel za malce rdečkastega sija. Vseokoli pa šopki in šopki temno rdečih vrtnic ter bele sveče. Vse je kar kričalo o ljubezni in strasti, sredi tega pa je Taylor pokleknil, s škatlico v rokah. Zaslišal je tako želeni da.

Ustvaril je popolno kuliso za romantično snubitev. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

»In kar tako so se mi uresničile vse moje sanje!« je zapisal igralec ter dodal, da komaj čaka, da s Tay začneta živeti svojo večnost. »Ljubiš me brezpogojno. Pomiriš me, ko sem razrvan. Nasmejiš me. Zaradi tebe je vsak, še tako navaden dan poseben. In, najpomembnejše, zaradi tebe sem boljši moški,« je dejal o zaročenki, s katero sta se zaljubila pred tremi leti, zdaj pa že načrtujeta svojo pravljico.