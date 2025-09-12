Tangice in prozorna obleka: na premieri je ukradla pozornost (FOTO)

Margot Robbie je na premieri filma Veliko, lepo in drzno potovanje (A Big Bold Beautiful Journey), ki v kina prihaja 19. septembra, ob Colinu Farrellu zasijala v dih jemajoči prosojni obleki, ki je veliko razkrivala.

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

V osupljivi kreaciji iz kolekcije Armani Privé pomlad/poletje 2025, posuti s kristali in bleščicami, je bila 35-letnica preprosto čudovita.

FOTO: Profimedia

Drzna obleka do tal je imela odprt hrbet, Margot pa je pokazala svojo izjemno postavo. Igralka se je tako na platna in pred kamere vrnila manj kot leto potem, ko si je vzela odmor zaradi rojstva sina.

Film Veliko, lepo in drzno potovanje pripoveduje zgodbo Sare (Robbie) in Davida (Farrell), ki se spoznata na poroki skupnega prijatelja in se, da bi skupaj doživela ključne mejnike življenja, kmalu podata na nenavadno potovanje.

V gozdu odkrijeta skrivna vrata, ki so neke vrste portal v njuno preteklost, kjer skupaj ponovno doživljata svoje osnovne spomine, kot so Davidova neuresničena ljubezen in smrt Sarine mame.

V filmu nastopajo še Phoebe Waller‑Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen in Jodie Turner‑Smith, navaja Daily mail.